Авиакомпания «Победа» может с апреля прекратить международные рейсы из питерской воздушной гавани

Об этих планах в лоукостере рассказали после того, как вчерашние и позавчерашние вылеты были задержаны сотрудниками службы безопасности. Они потребовали вскрыть все опломбированные кухонные отсеки самолетов. В «Победе» говорят, что всегда закрывают неиспользуемые отсеки, для сокращения уборки.

Чтобы урегулировать ситуацию в «Пулково» предложили создать рабочую группу. Она должна выработать компромиссное решение по процедуре досмотра самолетов.