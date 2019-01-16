Авиакомпания «Победа» может с апреля прекратить международные рейсы из питерской воздушной гавани
Об этих планах в лоукостере рассказали после того, как вчерашние и позавчерашние вылеты были задержаны сотрудниками службы безопасности. Они потребовали вскрыть все опломбированные кухонные отсеки самолетов. В «Победе» говорят, что всегда закрывают неиспользуемые отсеки, для сокращения уборки.
Чтобы урегулировать ситуацию в «Пулково» предложили создать рабочую группу. Она должна выработать компромиссное решение по процедуре досмотра самолетов.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
orein51 16 января 2019 | 03:25
"Тобя посодют, а ты не воруй..." [Папанов о Победе, над человек.] "..Уй железо пока победо"