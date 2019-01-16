Тарифы системы «Платон» по взиманию платы с грузовиков, могут проиндексировать уже в первом полугодии
Слова замминистра транспорта приводит «Интерфакс». Сейчас тариф составляет 1,9 рубля за один километр пути. Согласно постановлению правительства, он должен индексироваться каждый год с поправкой на инфляцию, однако летом 2018-го этот срок перенесли на один год. В Минтрансе отмечали, что тарифы проиндексируют только после того, как грузоперевозчики усилят контроль за нарушителями и предоставят отчет о проделанной работе.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
eniro 16 января 2019 | 02:29
Какие справедливые руководители собраны в этом Минтрансе! Да, они обманывают... Но ведь они обманывают всех без исключения.
salut__521 16 января 2019 | 02:52
Ну кремлёвцы Ротенбергов не обидют. На том стоит и стоять будет земля путриотическая...