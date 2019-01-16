Тарифы системы «Платон» по взиманию платы с грузовиков, могут проиндексировать уже в первом полугодии

Слова замминистра транспорта приводит «Интерфакс». Сейчас тариф составляет 1,9 рубля за один километр пути. Согласно постановлению правительства, он должен индексироваться каждый год с поправкой на инфляцию, однако летом 2018-го этот срок перенесли на один год. В Минтрансе отмечали, что тарифы проиндексируют только после того, как грузоперевозчики усилят контроль за нарушителями и предоставят отчет о проделанной работе.