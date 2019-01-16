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02:04, 16 января 2019

Антимонопольная служба заподозрила питерские дорожные компании в сговоре на 8 миллиардов рублей

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства, речь идет о торгах на уборку улиц Северной столицы. В ходе аукциона, в котором участвовали пять организаций, максимальное снижение стоимости контракта составило всего полпроцента, а от всех компаний поступали одинаковые предложения. Ранее местная прокуратура дважды обращала внимание на плохую уборку улиц в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, из-за того, что дороги и тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии, уже несколько человек получили травмы.

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