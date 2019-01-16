По меньшей мере 14 человек стали жертвами нападения на гостиничный комплекс в Найроби

Как уточняет агентство Франс Пресс, со ссылкой на местную полицию, атака в кенийской столице началась с подрыва трех автомобилей на парковке банка и одного террориста-смертника. Сейчас боевики занимают один из этажей отеля.

По данным местных СМИ, нападение совершили шестеро вооруженных людей. Ответственность за теракт на себя взяла одна из исламских радикальных организаций. В прошлые годы ее сторонники уже совершали нападения на торговый центр и университет. В общей сложности жертвами нападений тогда стало более 200 человек.