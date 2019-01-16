Суд США не разрешил американским властям задавать вопросы о гражданстве при переписи населения
Как сообщает агентство Bloomberg, этот пункт было решено исключить из анкеты. О планах добавить этот вопрос еще в прошлом году говорил Министер торговли. Уточнение гражданства он объяснял необходимостью «обеспечить свободные и справедливые выборы для всех американцев». Суд решил, что из-за появления этого вопроса в анкете, сотни тысяч и даже миллионы людей не будут учтены в переписи. Ее планируется провести в следующем году.
Комментарии3
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palm_coast 16 января 2019 | 01:12
У некоторых американцев гражданств 4, как у того, что недавно арестовали в России.
liquidsky__ 16 января 2019 | 01:20
Демократы до усрачки боятся потерять голоса нелегалов.
captainobvious 16 января 2019 | 01:22
электоральная стратегия Демократов - не убедить в своей правоте больше граждан США, а завезти в страну всеми правдами и неправдами побольше будущих избирателей, голосующих за Демпартию. Ничего нового, со времен основания США: youtube.com/watch?v=_ThaS47rqlE