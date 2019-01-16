Американский посол в Германии подтвердил возможность введения санкций против подрядчиков «Северного потока-2»

Об этом Ричард Гренелл сказал в интервью газете Rheinische Post. Ранее дипломат разослал соответствующие письма двум фирмам, занимающимся прокладкой труб. По словам представителя США «Северный поток-2», вопреки заявлениям Берлина, проект «не коммерческий», и реализуется, чтобы поставлять газ в Европу, минуя Украину.

Запуск проекта ожидается в конце этого года.