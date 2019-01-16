Суд в Москве сегодня решит вопрос о продлении ареста четырем украинским морякам

Накануне он оставил под стражей остальных членов экипажа – 20 человек. Заседания проходили в закрытом режиме по просьбе ФСБ. На нем присутствовали представители ЕС, США, Великобритании и ряда европейских государств. Ходатайства адвокатов о признании задержанных военнопленными суд отклонил.

Моряков обвиняют в нарушении государственной границы. В конце ноября три военных украинских судна были обстреляны и захвачены российскими пограничниками в районе Керченского пролива. Киев называет случившееся актом агрессии.