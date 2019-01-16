Роскомнадзор заблокировал около 1,5 тысяч интернет-ресурсов, связанных с онлайн-казино Azino 777

Такие данные приводит агентство «Прайм» ссылаясь на пресс-службу ведомства. Ранее налоговая служба запретила банкам переводить средства на счета компании-оператора нелегального интернет-казино.

Несмотря на то, что игровая деятельность в рунете была запрещена еще в 2006 году, а сама организация входила в черный список Роскомнадзора, в позапрошлом году Azino 777 попало в число 15-ти крупнейших российских рекламодателей на рынке онлайн-видео. В частности, по количеству просмотров ресурс обогнал «Яндекс» и Coca-Cola.