Европейские страны начали готовиться к неупорядоченному выходу Великобритании из ЕС
О соответствующих мерах говорится в заявлениях властей ФРГ, Испании, Люксембурга и Бельгии. Государства пытаются минимизировать потери для своих граждан и бизнеса при развитии Брексита по «жесткому» сценарию. Это произошло после того, как накануне британский парламент отверг план премьера страны Терезы Мэй по выходу из Евросоюза. Глава кабмина пообещала рассказать о дальнейших шагах к понедельнику. Лейбористы запустили процедуру вотума недоверия правительству.
Комментарии3
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gordy 16 января 2019 | 01:11
"Европейские страны начали готовиться к неупорядоченному выходу Великобритании из ЕС"
Как бы не разнесло вдребезги?
oo0oo 16 января 2019 | 01:14
ЕС капут?) Туда ему и дорога!
inga_92_1 16 января 2019 | 01:19
Во радость -т о для "наших"...