"Европейские страны начали готовиться к неупорядоченному выходу Великобритании из ЕС"

О соответствующих мерах говорится в заявлениях властей ФРГ, Испании, Люксембурга и Бельгии. Государства пытаются минимизировать потери для своих граждан и бизнеса при развитии Брексита по «жесткому» сценарию. Это произошло после того, как накануне британский парламент отверг план премьера страны Терезы Мэй по выходу из Евросоюза. Глава кабмина пообещала рассказать о дальнейших шагах к понедельнику. Лейбористы запустили процедуру вотума недоверия правительству.