Губернатор Владимирской области решил сдавать в аренду свою резиденцию

Таким образом Владимир Сипягин намерен сократить расходы регионального бюджета, сообщила пресс-служба областной администрации. На территории резиденции расположен комплекс зданий, есть четыре гостиничных номера категорий «люкс», «полулюкс» и «эконом-класс». Помещения собираются сдавать компаниям под деловые мероприятия. По примерным оценкам, стоимость полной аренды комплекса в сутки составит более ста тысяч рублей, сообщает телеканал «Дождь».

Владимир Сипягин, выдвигавшийся от ЛДПР, выиграл выборы в сентябре. Во втором туре он опередил прежнего губернатора единороса Светлану Орлову.