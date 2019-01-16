Губернатор Владимирской области решил сдавать в аренду свою резиденцию
Таким образом Владимир Сипягин намерен сократить расходы регионального бюджета, сообщила пресс-служба областной администрации. На территории резиденции расположен комплекс зданий, есть четыре гостиничных номера категорий «люкс», «полулюкс» и «эконом-класс». Помещения собираются сдавать компаниям под деловые мероприятия. По примерным оценкам, стоимость полной аренды комплекса в сутки составит более ста тысяч рублей, сообщает телеканал «Дождь».
Владимир Сипягин, выдвигавшийся от ЛДПР, выиграл выборы в сентябре. Во втором туре он опередил прежнего губернатора единороса Светлану Орлову.
Комментарии13
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danko_ 16 января 2019 | 00:09
А если бы Путин сдавал "свои" десятки резиденций, в которых он по большей части и не бывает, то какой доход был.
Но лучше бы их отдал под детские дома и дома ветеранов. Хотя бы часть, малую толику, из бесчисленных грехов своих с себя снял.
stopkran1969 16 января 2019 | 00:49
danko_: эй, малому толику и так много чего он сдал
ogup1993 16 января 2019 | 00:16
Ну, чтож - молодец!
palm_coast 16 января 2019 | 00:17
Сто тысяч за аренду в сутки пишем, пятьсот на ум пошло.
viktorova 16 января 2019 | 00:19
//намерен сократить расходы регионального бюджета,..//
Не указали, какие расходы он хочет сократить?
Верх лицемерия! Сначала утвердить многомиллионные расходы на содержание губернаторского корпуса, а потом пиариться, объявляя о сдаче части госимущесьва в аренду.
Надеюсь в этом комплексе нет кроватей из досок и стульев. Тогда подойдёт для использования в качестве больницы...
zloy_sok 16 января 2019 | 00:27
Вместе с блэк-джеком и шл...Э...женщинами пониженной социальной ответственностью.))
mikhail_spb_ 16 января 2019 | 00:35
Интересно, сколько стоит аренда домика для уточки у айфончика?
palm_coast 16 января 2019 | 00:56
mikhail_spb_:
Уточки сидят на яйцах., не сдается.
stopkran1969 16 января 2019 | 00:45
Ну и хорошо, а то ютилась до а до этого а 8 - ми комнатной катедже... Стыдно
stopkran1969 16 января 2019 | 00:47
stopkran1969: доча, конечно
kp6ic 16 января 2019 | 00:58
а сколько этих резиденций у царя, какая у него свита, сколько охраны, все красиво и все оплачивается из бюджета... эх. слуга народа.
neyexo 16 января 2019 | 01:02
Правильно.
В Англии еще 20 лет назад собирались сдать весь центр и дворцы - но пока не продвинулись
salut__521 16 января 2019 | 01:25
Ну мог бы ещё и свой мраморный туалэт сдавать в общее пользование страждущим из сортиров с дырками на обоср...х досках...