В городе Шахты Ростовской области сегодня день траура по погибшим в результате взрыва газа в жилом доме
По последним данным, жертвами стали четыре человека. Во вторник спасатели, разбирающие завалы, обнаружили тела еще двух погибших. По словам заместителя губернатора Вадима Артемова, это семейная пара, под обломками ищут тело их дочери.
Взрыв произошел в понедельник. В результате были разрушены квартиры на двух этажах девятиэтажного здания.
Комментарии1
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neon999 16 января 2019 | 00:53
Будут плакать и устраивать траур каждый день. Но при этом поддерживать власть. Мазохизм какой-то.