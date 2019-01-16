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00:01, 16 января 2019

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин запустил процедуру вотума недоверия правительству Терезы Мэй

Он выступил с соответствующим заявлением в Палате общин после того, как депутаты отвергли проект премьер-министра о сделке по выходу страны из Евросоюза.

Против правительственного плана по сделке о выхода Великобритании из ЕС парламент проголосовал чуть больше часа назад. Против решения выступили 432 депутата, за – 202. Премьер Тереза Мэй заявила, что если парламент по-прежнему доверяет правительству, она к понедельнику предоставит план дальнейших действий.

Комментарии

21

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kotbajune 16 января 2019 | 00:10

"Вот, пала, а ещё водку вместе пили!"(Мэй)

viktorova 16 января 2019 | 00:13

В рашке такое в принципе невозможно. Ни жирик ни зюганыч - клоуны, не смогут запустить процедуру отставки Медведева.

kotbajune 16 января 2019 | 00:19

viktorova: А смысл?

Ну, Лисицин будет, или Волков, или Рассамахин... народ-то то же останется

viktorova 16 января 2019 | 00:26

kotbajune: так об этом и речь. Только при таком народе все вышеперечисленные могут быть в думе и правительстве...

victor_xy 16 января 2019 | 00:36

viktorova: - скулишь убогая? - страшно тебе, что деткам дьявола пендосикам нынешняя Россия не по зубам, а уж этой двуличной клоаке потребительского скота содомитов гейр0пе и подавно? - так то вот viktorova! :-D - ...а живём мы в России нормально и ты упырина знаешь, что это так и есть, да...

viktorova 16 января 2019 | 00:45

victor_xy:// а живём мы в России нормально //
халва, халва, халва...

victor_xy 16 января 2019 | 00:57

viktorova: - ах, это ты так стонешь-завидуешь - дык не кручинься так сильно, всё равно ведь подохнешь скоро, а то ещё скорей "Новичком"сдуру траванёшься = аминь!

fresh_breeze 16 января 2019 | 00:37

viktorova:

Худой мир лучше доброй войны. Наелись уже в своё время "ветра перемен", теперь пусть он у других подует, а мы поглядим.

creta 16 января 2019 | 00:27

viktorova: Какой же всё-таки нужно быть идиоткой чтоб сравнивать Великую Россию с погаными англичанами?

in_cat_we_trust 16 января 2019 | 00:29

creta: а в чём величие?

creta 16 января 2019 | 00:37

in_cat_we_trust: дебильный вопрос. Но я всё-таки отвечу. Величие России во всём: Великая страна, Великий народ, Великий Президент, Великая армия, Великий флот. Этого, я думаю, достаточно.

viktorova 16 января 2019 | 00:49

creta:
какой вяликий день,
Какой вяликий пень
Какой вяликий я
И песенка моя...

creta 16 января 2019 | 00:54

viktorova: мадам, у вас от злобы и обречённости съехала крыша. Но мне вас не жаль. И на будущее, если нечего ответить по существу, то лучше забейтесть и в угол и сидите там тихо.

viktorova 16 января 2019 | 00:34

creta: для тебя намедни билбордов понаставили со святыми. Чтобы ты не забывал, откуда вяличие берётся. Можешь припасть к каждому и снег поцеловать за вяликость путирашки, а то вдруг эта самая вяликость куда-то исчезнет...

creta 16 января 2019 | 00:46

viktorova: уже не исчезнет. И ты это прекрасно знаешь. Тряпка на твоей аватарке уже изрядно потрёпанна.

hz6691 16 января 2019 | 00:17

Раскачивают лодку!

fresh_breeze 16 января 2019 | 00:34

Терезе по-любому уходить, она довела ситуацию до выбора между "плохо" и "ужасно".

neon999 16 января 2019 | 00:49

Желтым СМИ - лишь бы громко свистнуть о каком-нибудь скандале.
А нормальное СМИ написало бы что конкретно в "сделке о выходе" было не так, что дело дошло даже до процедур с вотумом недоверия.

edward_sakash 16 января 2019 | 01:04

Тереза Мэй была неправа, когда лезла из кожи вон, чтобы вывести Великобританию из ЕС, не считаясь с тем, что референдум прошёл под влиянием Кремля. Уверен, что проведи референдум сегодня, результаты будут иными, т.е. против выхода.

creta 16 января 2019 | 01:10

edward_sakash: Вот! Президента америке Путин выбрал, брексит англичанам Кррмль устроил. И после этого некоторые эховские недоумки сомневаются в величии России.

mikr 16 января 2019 | 01:12

Я понимаю, что Тереза Мэй - совершенно конченная тварь, но за последние несколько десятков лет на Западе укоренилась устойчивая традиция выбирать каждого последующего руководителя таким образом, чтобы он оказался еще хуже предыдущего. Поэтому, может не стоит так горячиться? Ведь следующим наверняка станет бесноватый Б. Джонсон, которого Великобритания может не пережить.

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