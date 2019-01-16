Лидер британских лейбористов Джереми Корбин запустил процедуру вотума недоверия правительству Терезы Мэй

Он выступил с соответствующим заявлением в Палате общин после того, как депутаты отвергли проект премьер-министра о сделке по выходу страны из Евросоюза.

Против правительственного плана по сделке о выхода Великобритании из ЕС парламент проголосовал чуть больше часа назад. Против решения выступили 432 депутата, за – 202. Премьер Тереза Мэй заявила, что если парламент по-прежнему доверяет правительству, она к понедельнику предоставит план дальнейших действий.