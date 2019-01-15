Редакционный директор сайта ProUfu.ru обнаружила в своем кабинете прослушивающее устройство

Издание обратилось в полицию. Сама Рауфа Рахимова связывает прослушку с профессиональной деятельностью. Об этом она рассказала на своем сайте. Рахимова отметила, что круг заказчиков может быть широким — это власти, силовики или крупные компании. Она подчеркнула, что в любом случае сайте не собирается менять редакционную политику и прекращать публиковать расследования.