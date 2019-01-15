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23:04, 15 января 2019

Редакционный директор сайта ProUfu.ru обнаружила в своем кабинете прослушивающее устройство

Издание обратилось в полицию. Сама Рауфа Рахимова связывает прослушку с профессиональной деятельностью. Об этом она рассказала на своем сайте. Рахимова отметила, что круг заказчиков может быть широким — это власти, силовики или крупные компании. Она подчеркнула, что в любом случае сайте не собирается менять редакционную политику и прекращать публиковать расследования.

Комментарии

3

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fresh_breeze 15 января 2019 | 23:27

"Рахимова отметила, что круг заказчиков может быть широким — это власти, силовики или крупные компании. "
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Чуть что — сразу "власти, силовики"...
А муж? Муж, который что-то заподозрил в том, что его любимая Рауфа слишком часто и подолгу задерживается на работе? 8)

johio 15 января 2019 | 23:40

fresh_breeze: нет это она сама себе подложила (из-за пиара) 100% верная инфа. заходи на сайт кремлин гов ру

bervalano 15 января 2019 | 23:34

Тайны!!!

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