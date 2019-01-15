В одной из больниц Пензенской области вместо кроватей установили конструкции из досок и стульев
Об этом сообщает агентство Интерфакс. Оно уточняет, что речь идет о больнице города Кузнецк. Представители лечебного учреждения пояснили, что построили конструкции из-за большого количества экстренных госпитализаций в последние дни. В пресс-службе Минздрава региона агентству сказали, что это официальная позиция по данному вопросу.
Комментарии8
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pycco_mypusmo 15 января 2019 | 23:07
Всё хорошо, наш президент любимый!
- Алло, алло, привет Севфлоту!
Давно у вас я не бывал.
Как служба там, и как кипит работа?
Чтоб супостат наш не дремал.
- Всё хорошо, наш президент любимый!
Хоть служба наша не легка,
Покой страны хранит наш флот родимый,
За исключеньем пустяка.
Авианосец «Кузнецов»,
Который был почти готов,
Он кран нечайно уронил,
На палубе дыру пробил.
А в остальном, наш президент любимый,
Всё хорошо, всё хо-ро-шо!
- Что, вновь дыра? Как всё знакомо…
Опять срываете вы срок.
Вы на ремонт поставьте «Кузнецова».
У вас же есть плавучий док.
- Так на ремонте «Кузя» был,
Он док навечно утопил.
А многотонный кран упал,
И насквозь палубу продрал.
Котлы не пашут ни фига,
И в трюме лед, а не вода.
А в остальном, наш президент любимый,
Всё хорошо, всё хо-ро-шо!
- Док утонул? Вы что несете?
Такого не было на флоте!
- У нас полярная зима,
Уже не видно ни черта.
Была ужасная пурга,
На ЛЭП сорвались провода.
И в Мурманске опять беда –
Остался город без тепла.
Без электричества облом,
Плавдок совсем ушел на дно.
Но «Кузю» мы смогли спасти,
На трех буксирах увести.
И хоть на палубе дыра,
Он не корабль, а лишь баржа.
Котлы накрылись навсегда,
Вся ходовая умерла.
Без дока нам чинить нельзя
Ни АПЛ, ни крейсера.
Боеспособность на нулях,
Короче, наше дело швах.
А в остальном, наш президент любимый,
Всё хорошо, всё хо-ро-шо!
на мотив песни Л.Утесова «Прекрасная маркиза»
tant15 15 января 2019 | 23:44
pycco_mypusmo: Зато м фы дпелваем равкуетфы с непредсказуцемой
mikhail_spb_ 15 января 2019 | 23:09
Очень рациональное решение.
В случае смерти пациента из этих досок можно в два счёта сколотить гроб.
Изобретателя такой чудо-кровати нужно представить к правительственной награде.
ansh 15 января 2019 | 23:32
Оптимизация медицины, проводимая ПЖиВ, дает результаты.
galinabocharova 15 января 2019 | 23:42
Это у Скворцовой и Голиковой всё хорошо ,а на самом деле санитарок перевели в уборщицы .Не знаете почему ? Кругом разруха на фоне роскоши и воровства наверху
greeg1 15 января 2019 | 23:42
Кровать из досок, зато удобства имеются......во дворе.
mikhail_spb_ 15 января 2019 | 23:48
greeg1:
Зачем во дворе?
Раздвинули немного доски, а снизу корыто подставили.
cromwel 15 января 2019 | 23:52
Может это просто нары симпровизировали. Готовят народ к посадкам а не к отлежкам.