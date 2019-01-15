В одной из больниц Пензенской области вместо кроватей установили конструкции из досок и стульев

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Оно уточняет, что речь идет о больнице города Кузнецк. Представители лечебного учреждения пояснили, что построили конструкции из-за большого количества экстренных госпитализаций в последние дни. В пресс-службе Минздрава региона агентству сказали, что это официальная позиция по данному вопросу.