Число погибших в дорожной аварии под Воронежем выросло до восьми

Скончался один из пострадавших, сообщает агентство Интерфакс. Авария произошла сегодня днём. По предварительным данным, водитель «Лексуса», не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными автомобилями. Среди жертв – директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко, — пишет агентство. Бизнесмен был пассажиром Лексуса. Представители предприятия сообщили, что окажут помощь семьям погибших.