Число погибших в дорожной аварии под Воронежем выросло до восьми
Скончался один из пострадавших, сообщает агентство Интерфакс. Авария произошла сегодня днём. По предварительным данным, водитель «Лексуса», не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными автомобилями. Среди жертв – директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко, — пишет агентство. Бизнесмен был пассажиром Лексуса. Представители предприятия сообщили, что окажут помощь семьям погибших.
Комментарии3
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turrinn 15 января 2019 | 23:07
хочешь покончить с жизнью, убейся об стену.
так нет же, надо на встречку...
melafon82 15 января 2019 | 23:28
turrinn: Умирать нужно в своей полосе.
ura_123 15 января 2019 | 23:08
Директорский Лексус (Тойота) выскочила на встречку и убила ещё 6 человек,скорее всего не директоров конкурирующих организаций и не на Лексусах...