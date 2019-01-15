Британский парламент проголосовал против правительственного плана по сделке о выходе страны из Евросоюза...

Против решения проголосовали 432 депутата, за — 202. Предложенный правительством Терезы Мэй план — результат многомесячных переговоров со странами континентальной Европы. Теперь правительство обязано до понедельника представить депутатам новый план по выходу из ЕС, но уже очевидно, что передоговориться за три дня о принципах выхода из ЕС невозможно.

Великобритания выходит из состава Евросоюза 29 марта, сегодня парламент должен был решить, на каких условиях происходит этот процесс. Накануне голосования большинство депутатов парламента не поддерживало условия выхода из ЕС, предложенные правительством Терезы Мэй, против предложения собирались голосовать не только представители оппозиционных партий, но и однопартийцы премьера. Правительство предупредило, что новый план, который в случае провала голосования по плану А, они смогут предложить к голосованию, мало чем будет отличаться, потому что в такой короткий промежуток времени передоговорится с ЕС, то есть со всеми странами-участницами, невозможно. Джеффри Кокс, советник по праву правительства Мэй сказал: не важно, что во вторник решит парламент, новый план выхода из ЕС вернется к депутатам, и он не будет отличаться от старого плана. Кокс говорил депутатам сегодня во время заседания: Вы же не дети в песочнице, а законотворцы, вы играете с человеческими жизнями так, как дети играют в песочнице. Стыдно.

Во время сегодняшнего голосования у стен Парламента собралась демонстрация, британцы требовали проведения повторного референдума о выходе из ЕС. Проведение повторного референдума с юридической точки зрения все еще возможно, одновременно возможна и смена правительства, и выход из ЕС без договора.

Лидер лейбористкой партии Великобритании Джереми Корбин внёс в парламент предложение о выражении недоверия правительству Великобритании. Его планируется обсудить завтра. Тереза Мэй сказала, что обещает к понедельнику предоставить план дальнейших действий, если парламент по-прежнему доверяет правительству.