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23:02, 15 января 2019

Британский парламент проголосовал против правительственного плана по сделке о выходе страны из Евросоюза

Против решения проголосовали 432 депутата, за — 202. Предложенный правительством Терезы Мэй план — результат многомесячных переговоров со странами континентальной Европы. Теперь правительство обязано до понедельника представить депутатам новый план по выходу из ЕС, но уже очевидно, что передоговориться за три дня о принципах выхода из ЕС невозможно.

Великобритания выходит из состава Евросоюза 29 марта, сегодня парламент должен был решить, на каких условиях происходит этот процесс. Накануне голосования большинство депутатов парламента не поддерживало условия выхода из ЕС, предложенные правительством Терезы Мэй, против предложения собирались голосовать не только представители оппозиционных партий, но и однопартийцы премьера. Правительство предупредило, что новый план, который в случае провала голосования по плану А, они смогут предложить к голосованию, мало чем будет отличаться, потому что в такой короткий промежуток времени передоговорится с ЕС, то есть со всеми странами-участницами, невозможно. Джеффри Кокс, советник по праву правительства Мэй сказал: не важно, что во вторник решит парламент, новый план выхода из ЕС вернется к депутатам, и он не будет отличаться от старого плана. Кокс говорил депутатам сегодня во время заседания: Вы же не дети в песочнице, а законотворцы, вы играете с человеческими жизнями так, как дети играют в песочнице. Стыдно.
Во время сегодняшнего голосования у стен Парламента собралась демонстрация, британцы требовали проведения повторного референдума о выходе из ЕС. Проведение повторного референдума с юридической точки зрения все еще возможно, одновременно возможна и смена правительства, и выход из ЕС без договора.

Лидер лейбористкой партии Великобритании Джереми Корбин внёс в парламент предложение о выражении недоверия правительству Великобритании. Его планируется обсудить завтра. Тереза Мэй сказала, что обещает к понедельнику предоставить план дальнейших действий, если парламент по-прежнему доверяет правительству.

Комментарии

17

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mikhail_spb_ 15 января 2019 | 23:07


Возможно ли вхождение России в ЕС взамен вылетевшей оттуда Великобритании?

pattrick3 15 января 2019 | 23:18

Британский парламент проголосовал против правительственного плана по сделке о выходе страны из Евросоюза...

- Конечно, если они не хочут, то об чём тогда говорить?
- Как это не хочут, хочут они, хочут, только стесняются.
"Не может быть!" (1975)

kotbajune 15 января 2019 | 23:21

Долой Мэй!!!

Скрипалей на царство!!!!

dataan 15 января 2019 | 23:29

kotbajune: Да!

echo_shar 15 января 2019 | 23:29

mikhail_spb_:
ЧТо за демократия такая?
Разве в вопросе референдума выход из ЕС был обусловлен какой-то сделкой??

eniro 15 января 2019 | 23:49

mikhail_spb_: А почему нет? Купите ей резиновую куклу, назовите ее ЕС и пусть входит и выходит на сколько хватит сил.

testmeter 15 января 2019 | 23:07

Что за порядки такие в этой Мелкобритании?!
Никакой дисциплины, панимаишшш...
Не то, что на Вяликой России - Путин сказал в рай, значит в рай!

navy 15 января 2019 | 23:11

Путину. Срочно. Про Скрипалей я пошутила. Ваша Тереза.

dataan 15 января 2019 | 23:32

navy: :))))) !!!

psixolog 15 января 2019 | 23:38

navy: Путин. Покажите шуточный труп Скрипаля.

viktorova 15 января 2019 | 23:12

поддерживаю отвержение этой сделки. Великобритания не должна превратиться в колонию, зависимую от ЕС.

apels 15 января 2019 | 23:20

Разберутся!:) У них имеется место для дискуссий, работающие институты. Ничего смертельного не произошло, к этому решению и двигалось.

(комментарий скрыт)

avatar70 15 января 2019 | 23:26

Курочка всё ещё в гнезде с яичком,то-ли с нормальным,толи "болтуном"

captainobvious 15 января 2019 | 23:35

это Путин виноват

psixolog 15 января 2019 | 23:35

нужно еще раз референдум потом еще ... до хорошего результата... как делает полубий в ладе...

fresh_breeze 15 января 2019 | 23:42

Тех условий, которые были у UK в ЕС до референдума по Брекзиту, уже не будет.
Им придётся выйти.
Или они решат остаться, но уже будут на правах остальных стран-членов Евросоюза, исключительного положения уже не будет.
Поэтому выход из ЕС — это шоковая терапия для населения.
Если остаться, придётся сильно поступиться своей независимостью.

s_prime 15 января 2019 | 23:51

Ситуация конечно странная. Накануне референдума, опросы показывали 15% превышение противников выхода из ЕС.А это большая цифра, даже учитывая погрешности. И тут бац и вышло наоборот. Кто то в результате срубил бешенные бабки на падении фунта, уже не говоря про возникший геморрой на пустом месте. Надеюсь результаты голосования отменят и всё вернётся в нормальную колею.

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