Парламент Великобритании отклонил план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза
Против решения проголосовали 432 депутата, за — 202. Премьер-министр заявила, что обещает к понедельнику предоставить план дальнейших действий, если парламентарии по-прежнему доверяют правительству Великобритании.
Комментарии10
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efilika 15 января 2019 | 22:56
побузили по брекзиту и замнут
tant15 15 января 2019 | 23:00
efilika: замять нельзя. Надо проводить повторный референдум. Народ одумался.
ara_1 15 января 2019 | 23:03
tant15:
Действительно "одумался"! Да так, что согласны "хоть тушкой, хоть чучелком", но вырваться из очередного ссср-а.
tant15 15 января 2019 | 23:30
ara_1: Как же вы ошибаетесь. Ну какое "вырваться", когда теперь большинство уже думает как бы остаться в СШЕ (Соединенных штатах Европы).
Народ просто не понял чего он лишается покидая ЕС.
А там кроме бюрократии есть и много благ.
Теперь понял. Но поздно.
То есть бюрократия ЕС останется, но благ не будет.
victor_xy 15 января 2019 | 23:36
tant15: "Народ просто не понял..." - а ты урод с "правильными" мыслями тут же на подхвате - взял и объяснил, как надо думать и жить "правильно" ;-D:-D:-D - да топить таких поганых упырей как ты надо в твоём же гнилом болоте = аминь!
tant15 15 января 2019 | 23:40
victor_xy: Педя, ты почем у такой злой сегодня? Вчера начальник заставил субботник для начальствующего состава отработать бесплатно ?
Плюнь и забудь. Ваши начальники привыкли вас на халяву иметь.
Не исправишь.
victor_xy 15 января 2019 | 23:00
Ну теперь осталось дело за малым ;) - оттарабанить эту старую каргу мэй на свалку истории, ...если конечно до этого эта дохлятина сама не застрелится "Новичком"! :-D
testmeter 15 января 2019 | 23:04
victor_xy: Надеешься, что кто-нибудь лучший для тебя будет вместо неё?
Я так не думаю...
victor_xy 15 января 2019 | 23:24
testmeter: лучше то не будет, но эта уж очень и мерзопакостна и рыло-конституций уж больно ужасна... - такой образины второй уж точно гейбриты себе не сыщут ...и вот это радует!)
kara 15 января 2019 | 22:59
Томос ждут?