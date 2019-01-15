Пассажиры компании «Аэрофлот» подали иск в американский суд и требуют более 3,5 миллионов долларов
Авторы заявления говорят, что в Шереметьево их не допустили на рейс, несмотря на то, что они прибыли к выходу за 20 минут до вылета самолёта. По словам истцов, они были вынуждены провести в аэропорту сутки, перевозчик не предоставил им помощи и вынудил купить новые билеты стоимостью около 2,5 тысяч долларов, сообщает агентство РАПСИ. Пассажиры предлагают присоединиться другим гражданам США, которым был причинён подобный ущерб.
«Аэрофлот» назвал иск попыткой давления на компанию. Замгендиректора перевозчика Владимир Александров сказал РБК, что пассажиры опоздали на рейс, нарушив договор воздушной перевозки.
Комментарии9
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hihi2raza 15 января 2019 | 22:37
Аэрофлот самая убогая и поганая авиакомпания.
nns33 15 января 2019 | 22:41
А ничего,что регистрация на рейс уже закончилась? Самолёт,это не такси.
brownleaf 15 января 2019 | 22:47
Месье никогда не летал самолётами? Тогда разъясняю.
За 20 минут заканчивается посадка на рейс, у гейта. Чтобы пройти к гейту, необходима регистрация, которая заканчивается раньше. Если истцы "прибыли к выходу", то регистрация на рейс у них была.
oneoretwo 15 января 2019 | 22:42
...о.к. и, если аэрофлоту запретят полеты в америку, он- аэрофлот - знает кому сказать спасибо...
seryj_wolk 15 января 2019 | 22:46
Американцы - это не рфские бараны и свои права знают. Хайли лайкли американский суд пощиплет Аэрофлот на какое-то количество миллионов долларов и поделом.
ematveev 15 января 2019 | 23:01
seryj_wolk:
"...Согласно их заявлению, они (истцы) ...опоздали на посадку якобы из-за очередей на регистрацию багажа и паспортный контроль, а также из-за того, что долго добирались до нужного им выхода. В этом они винят авиакомпанию и требуют возместить ущерб.
В качестве обоснования своих требований они заявляют, что на регистрацию багажа было открыто всего два окна, а также что посадка проходила на дальнем выходе, куда им было сложно добраться вовремя из-за врожденного дефекта тазобедренного сустава у одного из истцов.
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Ребята два часа плутали по аэропорту не могли зарегистрироваться?
Если у Аэрофлота будет хоть одна регистрация после регистрации истца и этот зарегистрировавшийся - не опоздал - то у ребят шансов нет. Хотя в американском суде против российской компании - может и покривят душой судьи. Они там весьма продажны...
tant15 15 января 2019 | 23:36
ematveev: фашик, а ты часто судился в американских судах, имеешь опыфт отсидки и негорыф тебя долго использовали в камере.
Ну что за твыари здесь встречаются. Просто, если ты негравми затрахан, то причем щдесь американские судьи?
Выбор партнеров в камере ты делал сам.
stopkran1969 15 января 2019 | 22:48
И заплатят, и ещё и ещё заплатят - это не моськва
skuller 15 января 2019 | 23:14
stopkran1969: При покупке билетов все написано, так что соснут пиндосы.