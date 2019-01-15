Пассажиры компании «Аэрофлот» подали иск в американский суд и требуют более 3,5 миллионов долларов

Авторы заявления говорят, что в Шереметьево их не допустили на рейс, несмотря на то, что они прибыли к выходу за 20 минут до вылета самолёта. По словам истцов, они были вынуждены провести в аэропорту сутки, перевозчик не предоставил им помощи и вынудил купить новые билеты стоимостью около 2,5 тысяч долларов, сообщает агентство РАПСИ. Пассажиры предлагают присоединиться другим гражданам США, которым был причинён подобный ущерб.

«Аэрофлот» назвал иск попыткой давления на компанию. Замгендиректора перевозчика Владимир Александров сказал РБК, что пассажиры опоздали на рейс, нарушив договор воздушной перевозки.