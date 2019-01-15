Z Архив новостей новости
5 9 6 7188
22:31, 15 января 2019

Пассажиры компании «Аэрофлот» подали иск в американский суд и требуют более 3,5 миллионов долларов

Авторы заявления говорят, что в Шереметьево их не допустили на рейс, несмотря на то, что они прибыли к выходу за 20 минут до вылета самолёта. По словам истцов, они были вынуждены провести в аэропорту сутки, перевозчик не предоставил им помощи и вынудил купить новые билеты стоимостью около 2,5 тысяч долларов, сообщает агентство РАПСИ. Пассажиры предлагают присоединиться другим гражданам США, которым был причинён подобный ущерб.
«Аэрофлот» назвал иск попыткой давления на компанию. Замгендиректора перевозчика Владимир Александров сказал РБК, что пассажиры опоздали на рейс, нарушив договор воздушной перевозки.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

hihi2raza 15 января 2019 | 22:37

Аэрофлот самая убогая и поганая авиакомпания.

(комментарий скрыт)

nns33 15 января 2019 | 22:41

А ничего,что регистрация на рейс уже закончилась? Самолёт,это не такси.

brownleaf 15 января 2019 | 22:47

Месье никогда не летал самолётами? Тогда разъясняю.
За 20 минут заканчивается посадка на рейс, у гейта. Чтобы пройти к гейту, необходима регистрация, которая заканчивается раньше. Если истцы "прибыли к выходу", то регистрация на рейс у них была.

oneoretwo 15 января 2019 | 22:42

...о.к. и, если аэрофлоту запретят полеты в америку, он- аэрофлот - знает кому сказать спасибо...

seryj_wolk 15 января 2019 | 22:46

Американцы - это не рфские бараны и свои права знают. Хайли лайкли американский суд пощиплет Аэрофлот на какое-то количество миллионов долларов и поделом.

ematveev 15 января 2019 | 23:01

seryj_wolk:

"...Согласно их заявлению, они (истцы) ...опоздали на посадку якобы из-за очередей на регистрацию багажа и паспортный контроль, а также из-за того, что долго добирались до нужного им выхода. В этом они винят авиакомпанию и требуют возместить ущерб.
В качестве обоснования своих требований они заявляют, что на регистрацию багажа было открыто всего два окна, а также что посадка проходила на дальнем выходе, куда им было сложно добраться вовремя из-за врожденного дефекта тазобедренного сустава у одного из истцов.
===

Ребята два часа плутали по аэропорту не могли зарегистрироваться?
Если у Аэрофлота будет хоть одна регистрация после регистрации истца и этот зарегистрировавшийся - не опоздал - то у ребят шансов нет. Хотя в американском суде против российской компании - может и покривят душой судьи. Они там весьма продажны...

tant15 15 января 2019 | 23:36

ematveev: фашик, а ты часто судился в американских судах, имеешь опыфт отсидки и негорыф тебя долго использовали в камере.
Ну что за твыари здесь встречаются. Просто, если ты негравми затрахан, то причем щдесь американские судьи?
Выбор партнеров в камере ты делал сам.

stopkran1969 15 января 2019 | 22:48

И заплатят, и ещё и ещё заплатят - это не моськва

skuller 15 января 2019 | 23:14

stopkran1969: При покупке билетов все написано, так что соснут пиндосы.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Актер Барышев заявил, что у Сталина много заслуг В историческом смысле это фигура, которая оказала огромное влияние на мировую философию, социум. Конечно, это было идеалистическое стремление построить справедливое общество, но на сегодня нет ни одной социальной модели, которая была бы совершенно идеальной», — отметил Барышев…

5 181 6 8892 12.01
Kобщество, сталин, видео, история, события
Блоги

Владимир Ельченко: ООН будущего Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно важно в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета Безопасности…

5 272 6 17101 13.01
Kукраина, оон, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это будет срыв в деградацию, а не в перемены…

5 323 6 21158 10.01
#слушать 02:38:44 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На улицах Москвы появятся камеры с системой распознавания лиц Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться…

5 118 6 11842 11.01
Kобщество, безопасность, москва, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова Я не знаю, в каких капсулах и где мы будем лежать, но я точно знаю, что в этих капсулах будет раздаваться один голос, по которому весь русскоязычный мир опознаёт себя. Это твой голос, Андрей…

5 92 6 9930 11.01
Kдень рождения, общество, праздники, мнения
Блоги

В больнице города Кузнецк появились кровати из досок и стульев По состоянию на 14 января, на 60 койках находятся 77 пациентов…

5 63 6 6969 15:34
Kрегионы, здравоохранение, события
Блоги

ТВ-2 агентство новостей

От Соловков до Колымы. География зла Это важная часть путинской политики — сделать людей гордыми, вернуть патриотизм в повседневную жизнь. И Сталин, который выиграл Вторую мировую войну — важная часть этого патриотического взгляда на историю…

5 71 6 8005 12:26
Kистория, фото, репрессии, события
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Зеленского в президенты! Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он хотя бы попробовал. А вдруг? Вот станет он президентом, и встретятся тогда два юмориста — Зеленский и Путин…

5 90 6 10963 11.01
Kукраина, политика, власть, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Зачем Кремлю аншлюс Беларуси Зачем Кремлю аншлюс Беларуси О перспективах возможного поглощения Беларуси Россией…

5 51 6 6975 13:22
Kбелоруссия, рф, политика, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп загнал себя в тупик Как ни парадоксально, чрезвычайное положение может стать удобным для Трампа выходом из положения: он и не пошел бы на уступки демократам, и в глазах избирателей сделал все возможное для строительства стены…

5 239 6 33841 11.01
Kтрамп, сша, политика, мексика, мнения
Блоги

Денис Карагодин: Готовим мощнейшую «выгрузку» НКВД’шинков Но(!), для этого нам необходимо собрать 30 000 ($428) – на оплату архивных госпошлин. Одну треть, от необходимого, уже собрали, – помогите собрать оставшееся!..

5 94 6 13464 12:42
Kрасследования, история, события
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й) Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…

5 76 6 11740 10.01
Kполитика, оппозиция, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

ФБР секретно расследовало Трампа как угрозу национальной безопасности Агенты также должны были выяснить, не работал ли Трамп на Россию — осознанно или ненамеренно попав под влияние Москвы…

5 204 6 32442 12.01
Kтрамп, спецслужбы, события
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Угрожающие тенденции нашего времени Стало сложно поддерживать демократию в одних странах при отсутствии демократии в других. Реалии глобализации: судьбы всех стран переплетены…

5 128 6 20779 11.01
Kдемократия, политика, общество, мнения
Интервью Разворот

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Ситуация с захватом российских моряков в Бенине Предпринимаются все меры по восстановлению как местонахождения похищенных российских граждан, так и по их скорейшему освобождению…

5 35 6 6314 14.01
#слушать 03:44 8читать ;смотреть $скачать 875.7 КБ
Блоги

Минобороны хочет получить право сбивать пассажирские самолеты над Россией Разработанный министерством проект постановления должен устранить существующее правовое противоречие…

5 129 6 24164 11.01
Kминобороны, законы, события

Популярное за неделю

Новости

Несмотря на корректировку пенсионной реформы, напряжение в обществе по этому вопросу сохраняется, — Силуанов В интервью Коммерсанту он вновь сказал, что повышение пенсионного возраста неизбежная мера. Это было самое тяжелое решение для правительства

5 42 6 31576
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Жалобные вопли Следственного комитета, который не нашел ничего лучшего, как сказать, что «все равно во всем виноват Ходорковский» — это просто классическое подтверждение качества этого расследования…

5 102 6 125658 12.01
#слушать 47:40 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Как вы считаете, ведется ли объективное расследование по убийству журналистов в ЦАР?
5 43 6 10543 11.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 281 6 378655 09.01
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Центральный банк объявил войну Центральный банк объявил войну Центральный банк принял очередное решение, при этом он не имеет никаких адекватных данных, а приводимые им аргументы, говорят не о нарастании, а о снижении рисков…

5 62 6 120360 13.01
Kэкономика, бизнес, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7557841
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3861832

Сегодня в эфире