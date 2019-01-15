В Краснодаре автоинспекторы не внесли в систему данные о ДТП с участием судьи

Об этом сообщило краевое управление ГИБДД. В отношении сотрудников организовали проверку. Авария произошла ещё в декабре. Пострадавшая в ДТП девушка рассказала сайту Юга.ру, что судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров сбил её на пешеходном переходе, после чего предлагал ей взять деньги и «разойтись». Она также добавила, что водитель пытался уехать с места происшествия, но очевидцы заблокировали его автомобиль и стали снимать видео. Сам Крикоров сказал, что не отрицает участие в ДТП и готов возместить ущерб. Он утверждает, что мать пострадавшей требует от него три миллиона рублей.