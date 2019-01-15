В Краснодаре автоинспекторы не внесли в систему данные о ДТП с участием судьи
Об этом сообщило краевое управление ГИБДД. В отношении сотрудников организовали проверку. Авария произошла ещё в декабре. Пострадавшая в ДТП девушка рассказала сайту Юга.ру, что судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров сбил её на пешеходном переходе, после чего предлагал ей взять деньги и «разойтись». Она также добавила, что водитель пытался уехать с места происшествия, но очевидцы заблокировали его автомобиль и стали снимать видео. Сам Крикоров сказал, что не отрицает участие в ДТП и готов возместить ущерб. Он утверждает, что мать пострадавшей требует от него три миллиона рублей.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 15 января 2019 | 22:35
Такой "судья" может работать только в системе басманного правосудия.
Кстати, а не родственник ли он певца ртом Киркорова?
glebbalbesov 15 января 2019 | 22:40
mikhail_spb_: А если родственник то что это меняет? Как был мудьей так и останется.
danko_ 15 января 2019 | 23:15
glebbalbesov: Для путинских судей закон не существует ни на рабочем месте, ни в быту.
Бандитские понятия всюду.
Да и гаишники, постоянно нарушающие сами закон, своего судью не обидят.
Они потом сочтутся.
zapadnay 15 января 2019 | 22:46
mikhail_spb_:
Скорее нет, чем родственник. Там другая фамилия, по-моему Крикоров.
Да, и эти люди судят ещё кого-то?! С такой подмоченной репутацией?!
sborisych 15 января 2019 | 22:46
mikhail_spb_:
Ещё одна сука засветилась...
post_v 15 января 2019 | 23:08
mikhail_spb_:
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Очень интересен вопрос о судьбах прокуроров и судей в разных странах:
- во Франции после 1789
- в бывшей Российской империи после 1917
- в Германии после 1945
nns33 15 января 2019 | 22:44
Судья решил,что такая мелочь,как закон,не для него. Он над законом.
oneoretwo 15 января 2019 | 22:45
...все сгнило на плешивой зоне....
piter_ug 15 января 2019 | 22:55
«Рука руку моет». Народная мудрость о негодяях.
cromwel 15 января 2019 | 23:06
Суть не в том что совершено правонарушение или преступление. А суть в том что должна быть неотвратимость наказания не взирая на личности
oldcitizen 15 января 2019 | 23:06
Почему-то во Франции при де Голле за одну ночь поменяли всех судей. А у нас даже в перспективе не говорят о судебной реформе. Потому что бандитам она не нужна. их устраивают карманные суды. Мы хотим, как во Франции?
lion64__4 15 января 2019 | 23:36
На обычную зону этого балахонника надо отправить. Будет петухом.