Владимир Путин сменил посла России в Центральноафриканской республике

Место Сергея Лобанова занял Владимир Титоренко, который прежде возглавлял диппредставительства в Ираке, Алжире и Катаре.

Что касается Лобанова, он занимал свой пост последние 8 лет. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала ротацию плановой.