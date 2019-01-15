Владимир Путин сменил посла России в Центральноафриканской республике
Место Сергея Лобанова занял Владимир Титоренко, который прежде возглавлял диппредставительства в Ираке, Алжире и Катаре.
Что касается Лобанова, он занимал свой пост последние 8 лет. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала ротацию плановой.
Комментарии12
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malanoff 15 января 2019 | 22:35
У меня нехорошее предчувствие , за Тину Канделаки. Видимо ее туда пошлют пропагандировать наши скрепы.
garalla 15 января 2019 | 22:38
А чо не Пригожина? Задок у него подгорает, а тут дипломатическая неприкосновенность...
putin_itogy 15 января 2019 | 22:40
Слава мировым узурпаторам!
"Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором президент страны Николас Мадуро объявлен узурпатором власти".
Все они диктаторы.
Одного поля сорняки.
И водитель автобуса.
И бывший оперативник сексот.
И смотритель банановой плантации.
И у всех один конец.
sborisych 15 января 2019 | 22:40
Наводит на разнообразные вопросики..
pycco_mypusmo 15 января 2019 | 22:41
2058 год. 3й день каникул. .... Врут, нагло врут. Продуктов было столько, что их девать некуда было. Поэтому их регулярно давили бульдозерами. И вообще... Дед Константин от избытка чувств прижал внука к груди: .... Ты им не верь, Бао. Все чему вас там в Сибирской конфедерации учат - неправда. Я тебе учебник по истории подарю. Наш, настоящий, из Ленинградского Острога. Освящен самим протоиереем. Почитаешь. Заодно и язык чуть подучишь. А то приехал к родному деду и "Нихао!" Дед Константин ещё некоторое время сидел молча, нежно прижав притихшего внука. А потом решительно развернул Бао к себе лицом: -А знаешь что мы сделаем? Я пойду в епархию и выбью себе доступ в интернет. Ветеран я или нет? Или ты думаешь что если мы в Московии живём, то не знаем что такое интернет? Шалишь, брат. Скоро моя очередь придёт на покупку китайского телевизора. Но я поменяю её на интернет. Теперь так можно. И мы с тобой каждый месяц по целых 4 часа общаться сможем. Будешь с дедом по этому вашему мычату общаться? - Вичат - Да какая хрен разница. А теперь пойдём на болото. Я покажу тебе как жаб через соломинку надувать. Маленький Бао улыбаясь взглянул на деда. Дед был очень странным. Почему-то упорно называл его родной город Хайшенвэй устаревшим Владивосток. Иногда дед даже пугал. Но в любом случае каникулы этого лета получились захватывающими и интересными....
nns33 15 января 2019 | 22:46
И радости Лобанова нет предела. Рад,что вырвался из этого пекла живым.
sadda 15 января 2019 | 22:51
А когда Путин сменит своего прессекретаря? Уже блевать манить от его поганой рожи и его жены Навки, "крутой бизнес-вуман"/
ramen 15 января 2019 | 23:01
За утечку информации о пригожинских БАНДИТАХ?
cromwel 15 января 2019 | 23:03
Сегодня посла, завтра президента Белоруссии или Украины сменит. Этот кадр способен на всё
vel225 15 января 2019 | 23:29
Ну конечно плановая, разве-ж мы в этом сомневаемся.....
neyexo 15 января 2019 | 23:30
Сменил или заменил
Т.е. жив ли старый посол?
putin_itogy 15 января 2019 | 23:41
Так смешно и паскудно..
Питерская гопота начала вытаптывать новую поляну.
И в связи с началом освоения, послала туда "пионеров".
Уголовников из России, освобождённых чекистами под условие "закрытие дел".
Взамен: "летите мальчике на восток, ваш путь далёк".
Серые гуси Пригожина взмахнули общипаными перьями, и снялись с обжитых тобольских и пермских Зон, наводить мосты с местными племенами в ЦАР, по поводу подготовки промышленной добычи цацок и стекляшек для кремлёвской ОПГ.
И тут же вступили в работу.
Оперативно среагировавшего Ходорковского, с посланной туда группой одних из самых рисковых журналистов России, во главе с Орханом, сдали проплаченные чекистами стукачи.
И их тут же, на подходе грохнули по истеричному приказу перепуганного Повара ..
А что испугался то..
Потом, конечно, жалел..
Но дело уже было сделано.
И теперь, наступает смешной период..
Кремляди, прмитивно, дали отмашку зомбоканалам..
Начать цикл "приобщения россиян, к дружбе с прекрасным Африканским континентом"
Очень смешно, когда пропагандистские рупора, неуклюже берут на себя, роль "Дискавери"..
С сегодняшнего дня, начался цикл, "рассказы про Африку"..
Приобщают.
Скоро и там найдётся, как в Сирии, "центр русской духовности".
Истоки, так сказать.
несмываемый, "обоснует", пребывание там рассеи великой..