Настю Рыбку и Алекса Лесли по решению суда в Таиланде депортируют на родину
Они, как и другие фигуранты дела, приговорены к условному сроку. Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, известых как Рыбка и Лесли, признали виновными по делу о предоставлении услуг сексуального характера. Решение суда оказалось довольно неожиданным, — рассказал «Эху» присутствовавший на заседании заместитель почетного консула России в провинциях Чонбури и Районг Федор Озаренов.
Настя Рыбка и Алекс Лесли были задержаны почти год назад. Поводом стало проведение секс-тренингов. Задержанию предшествовал выход расследования Алексея Навального об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена Олега Дерипаски. В основе были публикации из Инстаграма Насти Рыбки.
Комментарии3
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trans 15 января 2019 | 22:07
Какие же Дерапаска и вице-премьер Приходько мерзкие, через тайландскую полицию отомстили Рыбке.
А вообще хороший у них тандем: олигарх и вице-премьер. Что вообщем-то характерно для путинской власти.
putin_itogy 15 января 2019 | 22:14
trans: Дери-паска Слизняк и паскуда!
В 19 веке его бы уже застрелили на дуэли, как пархатого пса..
mikhail_spb_ 15 января 2019 | 22:08
Рыбку депортируют прямо на яхту к дерибазке?