Настю Рыбку и Алекса Лесли по решению суда в Таиланде депортируют на родину

Они, как и другие фигуранты дела, приговорены к условному сроку. Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, известых как Рыбка и Лесли, признали виновными по делу о предоставлении услуг сексуального характера. Решение суда оказалось довольно неожиданным, — рассказал «Эху» присутствовавший на заседании заместитель почетного консула России в провинциях Чонбури и Районг Федор Озаренов.

Настя Рыбка и Алекс Лесли были задержаны почти год назад. Поводом стало проведение секс-тренингов. Задержанию предшествовал выход расследования Алексея Навального об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена Олега Дерипаски. В основе были публикации из Инстаграма Насти Рыбки.