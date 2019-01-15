Московский городской суд признал законным продление срока ареста сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева
Московский городской суд признал законным продление срока ареста сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене.
Защита уже не раз просила избрать для ученого более мягкую меру пресечения, например домашний арест или запрет определенных действий, ссылаясь на возраст Виктора Кудрявцева и состояние здоровья, не позволяющее содержание в условиях СИЗО. Об этом «Эху» сообщил адвокат Виктора Кудрявцева, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.
Напомним, что Виктору Кудрявцеву 75 лет.
Комментарии1
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zemljanka 15 января 2019 | 22:13
Людоедство.