Московский городской суд признал законным продление срока ареста сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене.

Защита уже не раз просила избрать для ученого более мягкую меру пресечения, например домашний арест или запрет определенных действий, ссылаясь на возраст Виктора Кудрявцева и состояние здоровья, не позволяющее содержание в условиях СИЗО. Об этом «Эху» сообщил адвокат Виктора Кудрявцева, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

Напомним, что Виктору Кудрявцеву 75 лет.