Защита украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, обжалует решение суда о продлении ареста
Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат Илья Новиков.
Адвокат также добавил, что на открытой части заседания присутствовали иностранные дипломаты, в том числе из чешского и немецкого посольства, которые зафиксировали происходящее.
Комментарии1
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stopkran1969 15 января 2019 | 22:19
Понятно, чем закончится первая часть фарса, вот что будет, когда европейский суд решит судьбу пиратов?