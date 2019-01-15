Британский парламент приступает к обсуждению сделки по выходу страны из Евросоюза
В ближайшие часы должно состояться окончательное голосование. Большинство депутатов недовольны планом, предложенным правительством Терезы Мэй и собираются голосовать против.
Комментарии3
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parasuk_ 15 января 2019 | 22:08
Небось терезка сейчас мечтает о баллоне газа новичок :)
good_water 15 января 2019 | 22:15
parasuk_:
У Терезы сейчас другого выхода нет
Ей срочно надо найти русский след!
good_water 15 января 2019 | 22:12
За всё надо, англичане, платить
Это вам не из СССР бесплатно выходить