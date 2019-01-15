В Госдепартаменте США разочарованы переговорами с Россией по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности...

В ведомстве полагают, что Москва продолжит нарушать соглашение.

Россия не объяснила, как она планирует вернуться к полному соблюдению ДРСМД, говорится в заявлении замгоссекретаря США Андреа Томпсон. Так она прокомментировала прошедшую сегодня встречу в Женеве, посвященную судьбе договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам дипломата, Вашингтон надеется на продолжение диалога и, вместе с тем, призывает Москву уничтожить ракеты, которые нарушают соглашение. Она напомнила о 60-дневном ультиматуме, после которого США могут выйти из договора. Он истекает 2 февраля. В свою очередь, присутствовавший на встрече в Женеве замглавы российского МИДа Сергей Рябков сказал, что продвижения в переговорах нет, и назвал требования Штатов неконкретными. По его словам, они не позволяют рассчитывать на сближение подходов двух стран. При этом Рябков отметил, что официально Вашингтон не сообщал Москве о выходе из договора.

В декабре США выдвинули ультиматум с требованием уничтожить или модифицировать одну из разновидностей ракет, наличие которой, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Россия же выдвигает встречные обвинения касательно американских ракет Tomahawk.