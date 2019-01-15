В Госдепартаменте США разочарованы переговорами с Россией по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
В ведомстве полагают, что Москва продолжит нарушать соглашение.
Россия не объяснила, как она планирует вернуться к полному соблюдению ДРСМД, говорится в заявлении замгоссекретаря США Андреа Томпсон. Так она прокомментировала прошедшую сегодня встречу в Женеве, посвященную судьбе договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам дипломата, Вашингтон надеется на продолжение диалога и, вместе с тем, призывает Москву уничтожить ракеты, которые нарушают соглашение. Она напомнила о 60-дневном ультиматуме, после которого США могут выйти из договора. Он истекает 2 февраля. В свою очередь, присутствовавший на встрече в Женеве замглавы российского МИДа Сергей Рябков сказал, что продвижения в переговорах нет, и назвал требования Штатов неконкретными. По его словам, они не позволяют рассчитывать на сближение подходов двух стран. При этом Рябков отметил, что официально Вашингтон не сообщал Москве о выходе из договора.
В декабре США выдвинули ультиматум с требованием уничтожить или модифицировать одну из разновидностей ракет, наличие которой, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Россия же выдвигает встречные обвинения касательно американских ракет Tomahawk.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 15 января 2019 | 22:03
Кремлежулики нарушали с ленинских времён, нарушают и будут нарушать все и всяческие договоры.
Неужели американцы такие наивные?
good_water 15 января 2019 | 22:08
mikhail_spb_:
Ты. дружок, придуряешься так
Или на самом деле дурак?!
pattrick3 15 января 2019 | 22:12
В Госдепартаменте США разочарованы переговорами с Россией по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности...
Нужно играть на опережение, нужно быть подающим, а не принимающим. Нужно не отвечать неубедительными санкциями на санкции США, а наносить невосполнимый физический ущерб их партнёрам и союзникам.
hardbone 15 января 2019 | 22:14
mikhail_spb_: Да, помню нежулики американцы договорились с кремлем о нерушимости послевоенных границ. И бац! Как только остались в однополярном мире, сразу изменили границы суверенного государства! Взяли и оттяпали от страны кусок. Не ввели туда миротворцев под каждый куст, а именно отделили. Вот такие принципиальне, соблюдающие договоренности американские нежулики.
putin_itogy 15 января 2019 | 22:10
Москве больше нечем бряцать в глобальном мире. когда цена на жижу рухнула под натиском американской сланцевой революции..
Остаётся как всегда, пугать только "киньжалами" и "аваньгардами".
И для населения ГУЛАГ построят со СЛОНом..
А что-б не рыпались..
Ни те, ни другие.
Старичок шибко злой на весь мир, как собака голодная.
ykra_dupa 15 января 2019 | 22:14
putin_itogy: Ой дурак ! Ты зачем фотку из своего паспорта на аватарку поставил ? ))))
pattrick3 15 января 2019 | 22:16
putin_itogy:
Солёный газовик, а ты в курсе что американский газ в Европе, хоть сланцевый, хоть хуянцевый, стоит в три раза дороже российского природного газа?