МГУ потерял позиции в списке университетов стран с развивающейся экономикой
Это рейтинг британского журнала Times Higher Education. Московский государственный университет опустился с 3-й строчки на 5-ю, — сообщает агентство ТАСС. Всего в рейтинге около 450-ти вузов из более чем 40 стран. Первые строчки занимают учебные заведения из Китай. Эта страна представлена в списке больше всего. В рейтинге 35 высших учебных заведений из России. Это больше, чем годом ранее. По количеству университетов в списке наша страна обошла одного из традиционных лидеров – Тайвань.
Комментарии7
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vitaly_mlg23 15 января 2019 | 21:42
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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eniro 15 января 2019 | 21:42
Ерунда, Россия свой рейтинг, из более 450 вузов, из более 40 стран составит. А чо? Не найти таких стран?
tant15 15 января 2019 | 22:17
eniro: страны "с развивающейся экономикой" раньше назыфвались просто "слаборазвитые страны"
Переименовали их из политкорректности.
Ну и обойти Тайвань это, конечно, великое достижение.
С учетом того, что Тайвань как государство образовался 70 лет назад и в 6 раз меньше России. по населению.
danko_ 15 января 2019 | 21:42
Россия уже не развивающаяся страна, а деградирующая.
Так что всё закономерно. А в списке развитых стран нас вообще нет по этому показателю.
neon999 15 января 2019 | 21:58
По части качества студентов и преподавателей МГУ все еще неплох, а Вышка - совсем-таки хороша.
Но в части университетской инфраструктуры, организации работы и сервисов
- это просто катастрофа, отставание на 100 лет.
neon001 15 января 2019 | 21:58
скоро только яндекс такси и яндекс еда останется. какой, нафиг, мгу... не помогут ни честные ни купленные корочки.
oneoretwo 15 января 2019 | 22:18
...судя по заголовку, живущему отдельно от самого текста - все осталось на своих местах..