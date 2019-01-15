МГУ потерял позиции в списке университетов стран с развивающейся экономикой

Это рейтинг британского журнала Times Higher Education. Московский государственный университет опустился с 3-й строчки на 5-ю, — сообщает агентство ТАСС. Всего в рейтинге около 450-ти вузов из более чем 40 стран. Первые строчки занимают учебные заведения из Китай. Эта страна представлена в списке больше всего. В рейтинге 35 высших учебных заведений из России. Это больше, чем годом ранее. По количеству университетов в списке наша страна обошла одного из традиционных лидеров – Тайвань.