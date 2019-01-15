Мещанский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Дмитрия Чертока, сына советника главы Ространснадзора
Мещанский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Дмитрия Чертока, сына советника главы Ространснадзора и бывшего куратора авиабезопасности в ведомстве. Об этом сообщает РБК. По его данным, решение было принято еще в конце декабря. Чертоку грозит до 10-ти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Детали уголовного дела неизвестны. Издание отмечает, что имя Чертока упоминалось в ходе конфликта кредитора и собственников авиакомпании «Норд авиа».
Комментарии1
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