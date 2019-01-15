ФСБ разрешила американским дипломатам дважды в месяц посещать в СИЗО Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже. Об этом рассказал адвокат Владимир Жеребенков, — передает агентство Интерфакс. Помимо американского у Уилана есть гражданства Великобритании, Канады и Ирландии. Накануне дипломаты этих стран обсуждали, как скоординировать посещения арестованного. Уилан просил о доступе представителей всех четырех стран.