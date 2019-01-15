Число погибших в результате взрыва газа в городе Шахты сегодня выросло до четырех
Спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Одна женщина, как говорят местные власти, остается под завалами.
Взрыв произошел накануне. Были разрушены квартиры на двух этажах 9-этажного дома.
Комментарии2
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vitaly_mlg23 15 января 2019 | 21:43
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vilingrad 15 января 2019 | 21:58
Тётка из Шахт:
— Мы выглянули в окно, но ничего не было видно, только стена пыли стояла, — рассказывает женщина, которая представилась жительницей частного сектора с другой стороны улицы. — У нас все соседи повыходили. Стало так страшно. Я подумала, что это хохлы на нас напали»
Дорогие россияне, как же вам засрали мозги:)