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21:03, 15 января 2019

В Польше сегодня проходят траурные мероприятия в связи с убийством мэра города Гданьск

Объявлен национальный траур. В городах Польши проходят акции памяти. В Гданьске на стихийную акцию накануне вечером вышли тысячи людей.
На Павла Адамовича напали с ножом во время благотворительного концерта. Задержан подозреваемый. Это молодой человек, ранее судимый за ограбления банков. Свои действия он назвал местью партии «Гражданская платформа», одним из основателей которых был Адамович. Политик был мэром Гданьска больше 20-ти лет.

Комментарии

2

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vitaly_mlg23 15 января 2019 | 21:31


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com30 15 января 2019 | 22:09

Соболезнование семье и всей Польше.
Это жестокое напоминание о том, что идиотов с ножами предостаточно и в социально благополучных странах Европы.
Охрана мероприятия, ниже плинтуса.

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