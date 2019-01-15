В Минпромторг направлено предложение запретить продажу молока объемом 900 миллилитров и упаковки из девяти яиц

Это предложение председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту и туризму Михаила Дегтярева. Он требует запретить маркетинговые уловки, цель которых завуалировать увеличение цен на продукты. Депутат также обратился в ФАС и Роспотребнадзор, — пишет «Российская газета».