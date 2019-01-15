В Минпромторг направлено предложение запретить продажу молока объемом 900 миллилитров и упаковки из девяти яиц
Это предложение председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту и туризму Михаила Дегтярева. Он требует запретить маркетинговые уловки, цель которых завуалировать увеличение цен на продукты. Депутат также обратился в ФАС и Роспотребнадзор, — пишет «Российская газета».
Комментарии63
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garalla 15 января 2019 | 22:15
Прочитала коменты. Тут что-ли одни москвичи пасутся? У нас в Удмуртии давно молоко в упаковках менее 1000 мм., сахарный песок- 900 гр., хлеб-300 гр. и т. д. ЭТО для Роспотребнадзора, типа, цены на продукты народного потребления у нас не растут, Но люди, далеко, не все дураки- все всё понимают- ГОСУДАРСТВО ВСЕГДА НАЕ,,ЁТ.