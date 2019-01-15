Прокуратура нашла у арестованного главы Серпуховского района Подмосковья имущества на 10 миллиардов рублей

Оно будет изъято в доход государства как не соответствующее официальным доходам, — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, — передает агентство ТАСС.

Между тем, супруга Шестуна Юлия в интервью «Эху» сказала, что у ее мужа никогда не было имущества на такую сумму.

Юлия Шестун добавила, что все имущество ее супруга официально задекларировано.