Прокуратура нашла у арестованного главы Серпуховского района Подмосковья имущества на 10 миллиардов рублей
Оно будет изъято в доход государства как не соответствующее официальным доходам, — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, — передает агентство ТАСС.
Между тем, супруга Шестуна Юлия в интервью «Эху» сказала, что у ее мужа никогда не было имущества на такую сумму.
Юлия Шестун добавила, что все имущество ее супруга официально задекларировано.
Комментарии15
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anemon 15 января 2019 | 21:05
Чем докажут? Врут, как обычно. Говорят то, что им выгодно. Чем мы можем проверить?!
cromwel 15 января 2019 | 21:06
А нам все говорят что денег в стране нет. Так откуда же им быть, когда вовкины дружки всё за пазуху рапсихали. Сейчас кого не возьми у каждого столько найдете а то и больше
prutkov100 15 января 2019 | 21:25
...Оно будет изъято в доход государства.... Можно узнать фамилии "государства" ?
vitaly_mlg23 15 января 2019 | 21:32
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
victor_xy 15 января 2019 | 21:55
А как же смеет эта прокуратура подымать руку на болотного упыря, на этого почти члена (или ещё какого органа) этой клоаки либерастии "мемориала"? - разве эти детки дьявола пендосики задаром башляют этот вертеп мракобесия и лжи? - нет конечно! - они башляют этот "мемориал" исключительно с целью развала и порабощения России - да передохнут же скорей все эти гады = аминь!
mikhail_spb_ 15 января 2019 | 21:07
Имущество будет изъято и распределено между более высокопоставленными жуликами, ворами и бандитами с формулировкой "столько иметь - это не по понятиям".
trans 15 января 2019 | 21:13
Вон Песков на свою зарплату госслужащего живет на уровне олигарха и никаких проблем.
И это под носом у президента.
А на Шестуна сфабриковали уголовное дело за критику губернатора и его прихвостней, арестовали и врут внаглую про сотни объектов недвижимости.
Кстати, не мешало бы по новой запустить в интернете видеобращение Шестуна, сделанное им до возбуждения уголовного дела. Уже тогда было понятно чем все это закончится.
jurij17 15 января 2019 | 21:13
Так надо арестовывать по одному главе в масяц и будут деньги на повышение зарплат
and_gol_ 15 января 2019 | 21:27
Подстава. Враг подбросил. То ли укроп просочился сквозь асфальт, лед и снег, то ли натовец спустился на нано-луче со спутника.
dwoq 15 января 2019 | 21:29
Все это очевидное вранье от ФСБ. Тут даже и говорить не о чем. Весь Серпухов на такую сумму не тянет.
mmclarenh 15 января 2019 | 21:29
Малавато будет!!! обмельчали уж совсем, даешь тыщу...
delovoy_podolsk 15 января 2019 | 21:29
Я знаю как они нашли имущество Шестуна! Они наняли Кота в сапогах! Тот обежал косарей и жнецов по полям Подмосковья и за обещание не убивать их, подтвердить, что эти земли на которых они косят траву и ростят горох принадлежат маркизу Шестуну.
oneoretwo 15 января 2019 | 21:31
...у говорящих кошельков плешивого копните - удивитесь исчо больше...
sten 15 января 2019 | 21:38
а у путинских не нашла? Плохо искала
vip1707 15 января 2019 | 21:56
Десять ярдов в Серпухове?
Даже если у Главы.
Значит Генпрокуратура не может легализовать
отжатое имущество.