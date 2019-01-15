Не менее пяти человек погибли в результате взрыва на территории гостиничного комплекса в Найроби, столице Кении

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Власти данные о жертвах официально пока не подтвердили.

По предварительным сведениям, на отель напали представители экстремистской группировки «аш-Шабаб». При себе у них было огнестрельное оружие и взрывчатка. Кенийская газета «Стар» сообщала о захвате заложников. По последним данным, людей освободили. Посольство России в Кении призывает россиян, которые находятся в Найроби, проявлять бдительность.