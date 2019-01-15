Не менее пяти человек погибли в результате взрыва на территории гостиничного комплекса в Найроби, столице Кении
Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Власти данные о жертвах официально пока не подтвердили.
По предварительным сведениям, на отель напали представители экстремистской группировки «аш-Шабаб». При себе у них было огнестрельное оружие и взрывчатка. Кенийская газета «Стар» сообщала о захвате заложников. По последним данным, людей освободили. Посольство России в Кении призывает россиян, которые находятся в Найроби, проявлять бдительность.
Комментарии2
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vitaly_mlg23 15 января 2019 | 21:32
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neon999 15 января 2019 | 22:05
Стоит какой-нибудь катастрофе произойти в России, как начинается флэшмоб: журналисты выискивают что-нибудь похожее по всему миру. Такой способ сказать: заткнитесь, недовольные, такой же бардак происходит по всему миру.
Для ЭМ вставать в один ряд с официозными пропагандонами, - это, конечно, позорище.