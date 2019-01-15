В Госдепартаменте США разочарованы переговорами с Россией по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Об этом сообщила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасностью Андреа Томпсон. Она сказала, что Москва, очевидно, продолжит существенно нарушать договор. Кроме того, Россия не готова объяснять, как собирается вернуться к выполнению требований соглашения.
В свою очередь зам.главы МИДа Сергей Рябков сказал, что продвижение в вопросах, связанных с договором, нет. По его словам, требования США неконкретны и не позволяют рассчитывать на сближение подходов.
Комментарии27
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mikhail_spb_ 15 января 2019 | 21:03
Американцы панически боятся ракет в 27 взмахов, которые нацдилер подарил Отечеству на Новый Год.
pattrick3 15 января 2019 | 21:10
В Госдепартаменте США разочарованы переговорами с Россией по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности...
А с другой стороны, не надо будет тратить деньги на мусоросжигательные заводы.
zapadnay 15 января 2019 | 21:28
Твоя моя не понимает. А ведь как радовались, как радовались, что Трампнаш.
vitaly_mlg23 15 января 2019 | 21:33
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pattrick3 15 января 2019 | 21:36
zapadnay:
Д.Трамп не при чём, хотя я болел за Х.Клинтон. Ядерная война неизбежна не из-за Дональда, а из-за того что Америка не даст России подняться с колен и стать мировым игроком уровня США, они ни перед чем не остановятся и пойдут до конца, чтобы загнать Москву обратно под лавку, где мы сидели при М.Горбачёве и Б.Ельцине.
zapadnay 15 января 2019 | 21:46
pattrick3:
Боже, с каждый номером патрики все тупее и тупее.
victor_xy 15 января 2019 | 22:04
Г-да, а ведь это же шанс и шанс исторический! - если эти детки дьявола пендосики откажутся от договора рсмд, то России будет куда как дешевле и быстрее наклепать как сарделек этих ракет по штуке в каждый пендоский толерантный зад! - и тогда сбудется вековая мечта всякого пендосика иметь у себя в заднице что-то потолще и покруче!!! ;-D:-D:-D
ivan444 15 января 2019 | 21:54
pattrick3: "США, они ни перед чем не остановятся и пойдут до конца, чтобы загнать Москву обратно под лавку, где мы сидели при М.Горбачёве и Б.Ельцине." -Где ты и сидишь сейчас, благодаря тупости своего "нацлидера".
shplint_07 15 января 2019 | 21:12
Пусть сосут. И Томпсон, и mikhail_spb_. Такой хороший город, и такое говно в нём живёт.
wojskowy Марек Качоровски 15 января 2019 | 21:29
shplint_07: Неужели ты вошь гумозная не понимаешь, что тебе до этих людей , которых ты оскорбляешь, как раком до Китая. Пробился в старшие сантехники и кроме говна ничего не видишь. Да и твоё предложение Томпсону строится только на одном, что ты способен предложить не больше того, чем сам постоянно занимаешься.
mikr 15 января 2019 | 22:05
wojskowy: Судя по Вашей нервной реакции, Вы с этим mikhail_spb_ являетесь одним и тем же лицом, действующим на данном сайте под разными именами. Поэтому во избежание дальнейших недоразумений рекомендую Вам опубликовать весь список Ваших клонов, чтобы учитывая Вашу обидчивость, собеседник мог персонально для Вас подобрать самые толерантные формулировки.
ivan444 15 января 2019 | 21:51
mikhail_spb_: Чудило, тебе, что для полного счастья и достатка не хватает путинских ракет? Ну, на пенсию ты наверно, собрался с 70 лет выходить, и благодарен за это своему "нацлидеру". И зарабатываешь, у Пригожина, очень хорошо, так что можешь оплатить все налоги, штрафы и стоянки своей машины, так что наверное хватает каждый день в ресторане обедать и ужинать, да и на Мальдивы слетать. Тогда понятна твоя радость за "ракеты в 27 взмахов".
zluki_bobry 15 января 2019 | 22:04
ivan444: ты смотри как ванюк-444 на очередную миську пригожинской баланды собирает - и патрикевне пишеть, и mikhail_spb! вот жеж вошь ольгинского масштаба! браво! 11-80 в студию!
a_buvgrobu 15 января 2019 | 21:05
Если США разочарованы - значит Россия всё делает правильно ;-)
А тётке, контролирующей в Госдепе вооружения и международную безопасность (наверное училась военному делу настоящим образом), ясно, что Россия продолжает нарушать условия договора. Тут ничего не сделаешь. Объяснить и доказать что-либо можно только человеку, который понимает о чём разговор и хочет разобраться в сути. Это не тот случай. В Госдепе приняли решение сделать Россию виноватой, придумали повод в виде каких-то нарушений и никаких объяснений им не нужно.
ykra_dupa 15 января 2019 | 21:06
Если пиндосы разочарованы ,значит Россия все делает правильно ! Браво !
ivan444 15 января 2019 | 21:57
ykra_dupa: Только мы почему живём хуже Португалии. ?
andy66 15 января 2019 | 21:13
американцы никак не могут понять, что чекисты ходят на переговоры не для того, чтобы договариваться ))
ukrotomos 15 января 2019 | 21:18
andy66: А у пиндосни не с кем договариваться.
mikr 15 января 2019 | 21:19
Пускай это будет далеко не последнее разочарование Госдепа США. Как говорится, побольше разочарований, глубоких и разных.
jblack2 15 января 2019 | 21:20
Что характерно - Известия, к примеру, пишет про позицию российского МИДа по результатам данных переговоров, а Эхо - американского...
tuman13 15 января 2019 | 21:22
""Кроме того, Россия не готова объяснять, как собирается вернуться к выполнению требований соглашения. ""
То есть мадама никак не может понять, почему "разорванная экономика"" никак не соглашается лечь под "мирового гегемона".
wojskowy Марек Качоровски 15 января 2019 | 21:36
tuman13: А по-вашему кто под кем лежит. Это может быть не Супердж Россия не смогла продать из-за санкций США или Боинг из-за санкций России не может торговать самолётами, это может в США приостановили производства Боингов и ли Россия МС 21 , при чём как минимум лет на пять. Это может быть в США каждое утро все интересуются запасами углеводородов В России, или российские руководители встают и в первую очередь бегут к телевизору узнать как там в США с запасами нефти. Так мало под США лежать, уже под Китай легли и прочно. Китай имеет Россию постоянно. Вот и будите теперь лежать на Венесуэле, больше под вас ложиться нет желающих 1,2 % мирового ВВП, колоссальные достижения.
vip1707 15 января 2019 | 21:35
Ну какие могут быть переговоры с ба., нет. с женщинами.
Если бы наши с собой Машу взяли, она бы всех порвала!
prospero123 15 января 2019 | 22:03
Россия успешно завалила переговоры с Японией, теперь с США.
Победа русского духа, несомненно.
Не послушался Путин Венедиктова, не хочет он быть победителем во второй мировой.
Вместо этого Путин сделал Японию пострадавшей в результате войны, а Америку - победительницей в ракетной гонке с СССР - начала раха там чето кочевряжиться насчёт томагавков, в общем, прикрывать отсутствие мыслей многословием и понтами.
bja_1950 15 января 2019 | 22:04
МИ как обычно ищет дураков. Там это модно прикинуться иванами, не помнящими родства.
neon999 15 января 2019 | 22:08
Ну и что тут неожиданного, в чем состоит новость ?
com30 15 января 2019 | 22:16
РФ со своим голым задом, решила и дальше быковать, пугать приличное общество своими по махиваниями типа "ракетой", хотя на теле уже не осталось даже традиционного эксгибиционистского плаща.