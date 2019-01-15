В Госдепартаменте США разочарованы переговорами с Россией по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности...

Об этом сообщила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасностью Андреа Томпсон. Она сказала, что Москва, очевидно, продолжит существенно нарушать договор. Кроме того, Россия не готова объяснять, как собирается вернуться к выполнению требований соглашения.

В свою очередь зам.главы МИДа Сергей Рябков сказал, что продвижение в вопросах, связанных с договором, нет. По его словам, требования США неконкретны и не позволяют рассчитывать на сближение подходов.