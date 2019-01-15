Водитель из Екатеринбурга сегодня забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
Для оформления он прилетел в Москву. Николай Мирошниченко рассказал, что собирается выплатить ипотеку, а затем тратить деньги на путешествия и благотворительность.
Розыгрыш проходил 1-го января. Такую же сумму выиграл участник из Петербурга. Он пока не связывался с организаторами, — сообщает агентство РИА Новости.
Комментарии3
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lager23 15 января 2019 | 20:35
Мужик, бери деньги и вали из этого путенского болота!
fresh_breeze 15 января 2019 | 20:42
Поздравления счастливчику!
ЗЫ:
Мужик даже не подозревает, сколько у него по всей стране родственников, оказавшихся в затруднительном положении. Ничё, сейчас от них у него отбоя не будет, полезут изо всех щелей. )))
ulagai 15 января 2019 | 20:48
Выплатить ипотеку и бежать в нормальную страну.И уж там путешествиями заниматься.