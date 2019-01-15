Водитель из Екатеринбурга сегодня забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей

Для оформления он прилетел в Москву. Николай Мирошниченко рассказал, что собирается выплатить ипотеку, а затем тратить деньги на путешествия и благотворительность.

Розыгрыш проходил 1-го января. Такую же сумму выиграл участник из Петербурга. Он пока не связывался с организаторами, — сообщает агентство РИА Новости.