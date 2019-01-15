В Новой Москве найден мертвым один из топ-менеджеров компании «Евросеть» Дмитрий Ефимов
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство ТАСС. По предварительным данным, Ефимов умер от переохлаждения. Известно, что он пропал несколько дней назад. Обстоятельства смерти пока неизвестны.
Комментарии3
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tv_victim 15 января 2019 | 20:33
Месть лондонского беглеца?
bugbugbug 15 января 2019 | 20:38
tv_victim: Якунина что-ли?
s_vlad 15 января 2019 | 20:47
Где же он так переохладился то ?? Поди не бомж...