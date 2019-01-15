Мосгорсуд оставил под стражей 75-летнего Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене
Сотрудника ЦНИИмаш подозревают в передаче по электронной почте секретных сведений бельгийскому институту. Ранее изменить Виктору Кудрявцеву меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест просил президент РАН Александр Сергеев. Он обратился к уполномоченному по правам человека, затем письмо Сергеева было передано в Генпрокуратуру.
Комментарии2
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naebabchenka_drysch 15 января 2019 | 20:37
Логично. Другим неповадно будет.
aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 20:41
Этак по подозрению любого прыщавого следачка наш путинский суд может засадить ещё до вынесения приговора ни одного заслуженного учёного.