Мосгорсуд оставил под стражей 75-летнего Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене

Сотрудника ЦНИИмаш подозревают в передаче по электронной почте секретных сведений бельгийскому институту. Ранее изменить Виктору Кудрявцеву меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест просил президент РАН Александр Сергеев. Он обратился к уполномоченному по правам человека, затем письмо Сергеева было передано в Генпрокуратуру.