Владимир Путин сменил посла России в Центральноафриканской республике
Место Сергея Лобанова занял Владимир Титоренко, который прежде возглавлял диппредставительства в Ираке, Алжире и Катаре.
Что касается Лобанова, он занимал свой пост последние 8 лет. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала ротацию плановой.
Комментарии7
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lager23 15 января 2019 | 20:32
Круговорот говн@ в природе...
naebabchenka_drysch 15 января 2019 | 20:48
Ждёт ЦАР Вора МБХ ! Вот веселуха была бы ;)
mavviomy 15 января 2019 | 20:33
Эх, украинец Титоренко, зачем кацапам продался?
ansh 15 января 2019 | 20:36
Не чисто сработал?
mikhail_spb_ 15 января 2019 | 20:36
Понятно, манька.
В вашем наркомате то коксовая ротация, то плановая.
tv_victim 15 января 2019 | 20:42
Старого съели?
cromwel 15 января 2019 | 20:43
Солнцеподобный, если ему захочется, может там и президента сменить.