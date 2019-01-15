Главу поселения Кокошкино в Новой Москве задержали по подозрению в коррупции

Об этом сообщает столичное управление СК. Вместе с Константином Вагиным задержан предприниматель Сергей Хвалин. Следствие считает, что именно он передал чиновнику взятку размером более 2,5 миллионов рублей за покровительство компаниям при исполнении муниципальных контрактов, — сообщает РБК.