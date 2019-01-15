Главу поселения Кокошкино в Новой Москве задержали по подозрению в коррупции
Об этом сообщает столичное управление СК. Вместе с Константином Вагиным задержан предприниматель Сергей Хвалин. Следствие считает, что именно он передал чиновнику взятку размером более 2,5 миллионов рублей за покровительство компаниям при исполнении муниципальных контрактов, — сообщает РБК.
Комментарии7
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vitaly_mhj23 15 января 2019 | 20:04
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 20:04
Ещё один из партии Вовы виолончельного.
polsan 15 января 2019 | 20:13
aleks50: Тут по сценарию должен путрик одноклеточный заныть про чистые зады друзей и этническую мафию! ))
polsan 15 января 2019 | 20:13
aleks50: Тут по сценарию должен путрик одноклеточный заныть про чистые зады друзей и этническую мафию! ))
neon001 15 января 2019 | 20:13
фамилии-то какие-то все говорящие.
cromwel 15 января 2019 | 20:14
Я думаю можно любого за жопу хватать, будь то чиновник, мэр, глава администрации. Не ошибетесь. Все дружбаны Вовы поуши в коррупции.
nns33 15 января 2019 | 20:39
Именно для этого идут во власть,чтобы не работать, а жить хорошо. Они не ждут зарплату,а некоторые даже не знают какая она.