Погранслужба ФСБ завила, что досмотры самолетов авиакомпании «Победа» в аэропорту Петербурга были законными

Сотрудники имеют право проводить подобные проверки, — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует агентство ТАСС.

Ранее источник сайта «Фонтанка» сообщил, что вчера и сегодня в «Пулково» сотрудники погранслужбы задерживали рейсы «Победы», требуя открыть опломбированные отсеки. Из-за этого лоукостер пригрозил закрыть международные рейсы из «Пулкова» с апреля этого года.