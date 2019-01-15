Погранслужба ФСБ завила, что досмотры самолетов авиакомпании «Победа» в аэропорту Петербурга были законными
Сотрудники имеют право проводить подобные проверки, — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует агентство ТАСС.
Ранее источник сайта «Фонтанка» сообщил, что вчера и сегодня в «Пулково» сотрудники погранслужбы задерживали рейсы «Победы», требуя открыть опломбированные отсеки. Из-за этого лоукостер пригрозил закрыть международные рейсы из «Пулкова» с апреля этого года.
Комментарии7
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vitaly_mhj23 15 января 2019 | 20:06
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rosta 15 января 2019 | 20:07
Кокс что ли потеряли ? Так его в Латвии латыши совместно с датчанами перехватили.
plank1957 15 января 2019 | 20:12
Странно, а у нас у погранслужбы ФСБ уже есть полномочия суда?
polsan 15 января 2019 | 20:18
plank1957: а может ли Победа грозить отменой своих рейсов?! ) Отменят, будут летать другие! )
plank1957 15 января 2019 | 20:28
polsan:
А "Победа" тут с какого боку?
polsan 15 января 2019 | 20:31
plank1957: я к тому, что Победа чувствует вседозволенность!
lager23 15 января 2019 | 20:28
В путрасии с её ручным управлением от альфасамки Владимира каждый делает, что хочет... главное быть в "теме"!