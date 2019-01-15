Защита украинских моряков, задержанных после конфликта в Керченском проливе, обжалует продление их ареста
Адвокат Николай Полозов сообщил, что если потребуется, намерен дойти до Европейского суда по правам человека, — сообщает агентство Интерфакс.
Сегодня Лефортовский суд Москвы оставил под стражей до 24-го апреля 12 из 24-х моряков. В ближайшее время, как ожидается, будет принято решение по остальным.
Комментарии7
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vitaly_mhj23 15 января 2019 | 20:06
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stopkran1969 15 января 2019 | 20:07
Европейцы долго будут ломать голову, почему в нейтральных водах таранят украинцев, рядом с их водами. И что там делали рашики
ykra_dupa 15 января 2019 | 20:11
stopkran1969: Европейцам по барабану че там происходит с хохлами ! )))))
naebabchenka_drysch 15 января 2019 | 20:21
Кастрюлеголовые какелы получили по *блу в Донбассе, кастрюлеголовые какелы получили по *блу у Керченского моста... а сейчас они получат по *блу от Российского Правосудия. И это - прекрасно. ;-))
sir_sart 15 января 2019 | 20:46
stopkran1969: В нейтральных водах, говоришь?
А зачем, тогда Украине военный флот, если их корабли готовы сдаться от первой хлопушки, обычным погранцам?
wlad5210 15 января 2019 | 20:28
А что дебильному русскому следствию неясно в этом деле? Продление сроков - это пытка?
klink 15 января 2019 | 20:45
Свинское росс. правосудие.