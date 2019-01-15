Защита украинских моряков, задержанных после конфликта в Керченском проливе, обжалует продление их ареста

Адвокат Николай Полозов сообщил, что если потребуется, намерен дойти до Европейского суда по правам человека, — сообщает агентство Интерфакс.

Сегодня Лефортовский суд Москвы оставил под стражей до 24-го апреля 12 из 24-х моряков. В ближайшее время, как ожидается, будет принято решение по остальным.