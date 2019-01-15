Семь человек погибли в результате крупной дорожной аварии в Воронежской области
Среди жертв директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко, — сообщает агентство Интерфакс. Согласно предварительной версии, бизнесмен был пассажиром «Лексуса», водитель которого не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными автомобилями.
Комментарии5
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vitaly_mhj23 15 января 2019 | 20:07
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aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 20:08
Каждый день в России идёт дорожная война . При этом инспекторов пруд пруди. Может ребята немного не тем заняты?
tvitov66 15 января 2019 | 20:47
aleks50: как раз инспектора заняты чем надо - услужливо работают на таких вот хозяев, как хозяин того лексуса, что за собой в Рай ещё пятерых забрал ...
bja_1950 15 января 2019 | 20:12
У директора комбината не было возможности подобрать себе нормального водителя, который справился бы с управлением и не выскочил бы на встречную полосу?
tv_victim 15 января 2019 | 20:16
bja_1950: Да лан! Небось "Гони, я отмажу"!