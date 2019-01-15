Семь человек погибли в результате крупной дорожной аварии в Воронежской области

Среди жертв директор Оскольского электрометаллургического комбината Александр Тищенко, — сообщает агентство Интерфакс. Согласно предварительной версии, бизнесмен был пассажиром «Лексуса», водитель которого не справился с управлением и столкнулся с двумя встречными автомобилями.