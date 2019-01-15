Число погибших при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты увеличилось до четырех человек

Спасатели, разбирающие завалы, обнаружили тела еще двух погибших. На этот момент пропавшей без вести числится одна женщина. По словам заместителя губернатора Вадима Артемова, это дочь семейной пары, найденной под обломками сегодня.

Взрыв произошел накануне. В результате были разрушены квартиры на двух этажах девятиэтажного здания.