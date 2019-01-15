Число погибших при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты увеличилось до четырех человек
Спасатели, разбирающие завалы, обнаружили тела еще двух погибших. На этот момент пропавшей без вести числится одна женщина. По словам заместителя губернатора Вадима Артемова, это дочь семейной пары, найденной под обломками сегодня.
Взрыв произошел накануне. В результате были разрушены квартиры на двух этажах девятиэтажного здания.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mlg23 15 января 2019 | 20:10
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gennadiy_s Геннадий Смолкин 15 января 2019 | 20:26
В Ростовской области, в частности в Ростове-на-Дону, по адресу: Товарищеская 5А, в течение многих лет, происходят безобразия влияющие на пожарную безопастность.
Властям, несмотря на многочисленные обращения, в том числе к Губернатору РО и Премьер-Министру РФ, глубоко плевать на эти проблемы!
Что должно случиться, чтобы власти озаботились проблемой?