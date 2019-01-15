На Курском направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении электричек
Это связано с незапланированной остановкой одного из пригородных поездов. Состав уже продолжил движение. С чем была связана остановка, не уточняется. Корректировки в расписании Московская железная дорога называет точечными.
Комментарии1
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vitaly_mhj23 15 января 2019 | 19:35
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