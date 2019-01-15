В самарской области рабочие Тольяттинского кирпичного завода объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты
В самарской области рабочие Тольяттинского кирпичного завода объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты сотрудникам за три месяца. Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на источники. По их словам, рабочие ушли на новогодние каникулы, так и не получив зарплату за октябрь, ноябрь и декабрь. Накануне они пришли на завод с требованием выплат. Руководство заявило, что у предприятия денег нет. В итоге производство было остановлено.
По последним данным, руководство завода пообещало перечислить рабочим часть денег в предстоящий четверг. До этого времени никто из бастующих сотрудников не намерен выходить на работу.
Комментарии9
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uhovostro 15 января 2019 | 19:35
Забастовку?! Из-за какой-то жалкой зарплаты??!! Да это чистой воды экстремизЬм!! Двушечку каждому, чтобы знали, холопы, своё место!..
vitaly_mhj23 15 января 2019 | 19:36
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sim 15 января 2019 | 19:43
Что-то лахтинские заткнулись. В методичках, видимо, на такой случай ничего не написано. То ли Госдепъ обвинить в организации саботажа, то ли что Навальный лодку раскачивает ))
Думают, пока...
kottigr1 15 января 2019 | 20:18
sim: Рынок строительства в самарской области почти встал. Поэтому предприятия стройиндустрии находятся в предбанкротном состоянии.
dimon0203 15 января 2019 | 19:45
Совести у них нет. Страна в кольце врагов, а они все о деньгах...
aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 19:46
Хотели путинской стабильности, вот и получили.
olexa30 15 января 2019 | 20:01
Тоже мне проблема...
Значит так, на тольятинском кирпичном выдавать зарплату жигулями, а на тольятинском автомобилном кирпичами.
sparky 15 января 2019 | 20:10
Долго терпят, очень терпеливый народ. Может зря так долго?
alex_melnikov Алексей Мельников 15 января 2019 | 20:23
Лихие путинские годы ...