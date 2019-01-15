В самарской области рабочие Тольяттинского кирпичного завода объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты сотрудникам за три месяца. Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа» со ссылкой на источники. По их словам, рабочие ушли на новогодние каникулы, так и не получив зарплату за октябрь, ноябрь и декабрь. Накануне они пришли на завод с требованием выплат. Руководство заявило, что у предприятия денег нет. В итоге производство было остановлено.

По последним данным, руководство завода пообещало перечислить рабочим часть денег в предстоящий четверг. До этого времени никто из бастующих сотрудников не намерен выходить на работу.