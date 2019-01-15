В России в прошлом году предотвратили 20 терактов, — заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев
В интервью «Российской газете» он также сказал, что террористическая угроза снижается. Обстановка в России, по мнению Патрушева, выглядит достаточно стабильной. Секретарь Совбеза добавил, что в прошлом году в стране был совершен один теракт и девять, как выразился Патрушев, преступлений террористической направленности.
Комментарии28
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vitaly_mhj23 15 января 2019 | 19:32
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uhovostro 15 января 2019 | 19:33
А ещё 38 покушений на Президента, 56 диверсионных актов против Правительства, 73 взрыва Кремля и 4 термоядерных войны!..
tv_victim 15 января 2019 | 19:47
uhovostro: «Лужин был ошарашен. На подведомственной ему территории и раньше попадались шпионы, но всех их либо придумывал сам Лужин, либо его подчиненные. Можно было предположить, что этого Курта выдумали там, в Центре, но ведь не спросишь, выдумали они его или он настоящий. Несведущему человеку может показаться: какая разница? А разница существенная. Потому что выдуманного Курта можно найти в две минуты: хватай любого, назови его Куртом и – в кутузку. А если он настоящий… Вот с настоящим работать было труднее. Опыта не хватало.»
В. Войнович «Перемещенное лицо»
danko_ 15 января 2019 | 19:49
tv_victim: Что-то этот бандит и вор поскромничал.
Мог вполне и в тысячах предотвращенные теракты посчитать. Всё равно никто не проверит.
ignachio 15 января 2019 | 19:57
Когда он был директором ФСБ, то хвастал о раскрытии 45 покушений на Путина. Тогда в подчинении была целая армия спецагентов и проч. Теперь в подчинении завхоз и 20 секретарш, они и предотвращают?
neon001 15 января 2019 | 19:48
uhovostro: еще про рядовых копателей тоннеля в англию забыли написать))
alger 15 января 2019 | 19:34
мы то конечно верим, но за 20 звездочек не дают, токько меНдали
yralez 15 января 2019 | 19:38
Видимо, друг с другом договариваются, рынок делят без разборки.
tv_victim 15 января 2019 | 19:38
Эх, не хотел хвастать, но раз уж на то пошло... Я за выходные отклонил чудовищных размеров метеорит от Земли! Катастрофа была неизбежна, пришлось действовать быстро, четко, эффективно... Причем на дальних подступах, это еще более осложнило задачу. А уж о таких мелочах, как ежедневная охрана Земли от вторжения расы мыслящих утконосов с Тау Кита я вообще не говорю... Рутина, фигли.
dvdd 15 января 2019 | 20:03
tv_victim: Тау Китая?
bigmaikl 15 января 2019 | 19:39
НЕ ВЕРЮ!
ukrotomos 15 января 2019 | 19:41
bigmaikl: Ну и хрен с тобой!
plank1957 15 января 2019 | 19:49
Ну и где приговоры судов?
tv_victim 15 января 2019 | 19:54
plank1957: Какие? Их же валят на месте. После чего и объявляют террористами. Концы в воду, мертвые не кусаются, как говаривал Сильвер....
plank1957 15 января 2019 | 20:03
tv_victim:
Согласен, мертвые не потеют.
prosto_tak 15 января 2019 | 19:52
"В России в прошлом году предотвратили 20"
Почему так мало? План ведь был 120.
stopkran1969 15 января 2019 | 20:04
prosto_tak: фофан 120 не заказывал, людей надёжных столько нет
olexa30 15 января 2019 | 19:55
20-м был Магнитогорск.
Благодаря стараниям спецслужб, взорвался не гексоген, а обычный газ. А это уже совсем другое дело...
ft18 15 января 2019 | 19:56
Главный теракт - он в голове у г-на Патрушева случился. И похоже, уже давно.
croaker 15 января 2019 | 19:57
В том числе,видимо, и те,в подготовке которых сами участвовали.
ohrjr 15 января 2019 | 20:00
К плимеру, Ватрушкин?
cromwel 15 января 2019 | 20:12
А где уголовные дела и расследования по этим терактам?
krestianin_067rus Михаил Никитин 15 января 2019 | 20:14
Прикрутил бы еще нолик, для солидности!! Отечество в опасности, а предотваритили всего 20-ть... :)))
zloy_sok 15 января 2019 | 20:15
А чего не 365? чтоб каждый день герои!
lager23 15 января 2019 | 20:17
Коля — @банько, как и большинство близкого окружения Пыни, его надо либо принудительно лечить в психушке, либо посадить в тюрьму лет на 20 вместе с шефом... они заразные!
glock09 15 января 2019 | 20:22
Что-то скромно. Раньше было по 200-300 в год.
beobachter 15 января 2019 | 20:26
Не дотягивает Патрушев до Геббельса. Ложь, чтоб в неё поверили, должна быть чудовищной. А тут всего каких-то 20 терактов....И по комментам видно, что такому никто не поверил....
mas_mas 15 января 2019 | 20:37
За 11 месяцев 2018 года в России умерло на 200 тысяч человек больше, чем родилось. Вот и весь результат работы Патрушева и его предотвращателей терактов. Про взрывы газа просто писать тошно...Столько бабла, сколько они тратят на "предотвращения", с лихвой бы хватило на обеспечение нормального газоснабжения жилых домов. Эх, ворьё, ворьё...