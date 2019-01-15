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19:30, 15 января 2019

В России в прошлом году предотвратили 20 терактов, — заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев

В интервью «Российской газете» он также сказал, что террористическая угроза снижается. Обстановка в России, по мнению Патрушева, выглядит достаточно стабильной. Секретарь Совбеза добавил, что в прошлом году в стране был совершен один теракт и девять, как выразился Патрушев, преступлений террористической направленности.

Комментарии

28

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vitaly_mhj23 15 января 2019 | 19:32


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uhovostro 15 января 2019 | 19:33

А ещё 38 покушений на Президента, 56 диверсионных актов против Правительства, 73 взрыва Кремля и 4 термоядерных войны!..

tv_victim 15 января 2019 | 19:47

uhovostro: «Лужин был ошарашен. На подведомственной ему территории и раньше попадались шпионы, но всех их либо придумывал сам Лужин, либо его подчиненные. Можно было предположить, что этого Курта выдумали там, в Центре, но ведь не спросишь, выдумали они его или он настоящий. Несведущему человеку может показаться: какая разница? А разница существенная. Потому что выдуманного Курта можно найти в две минуты: хватай любого, назови его Куртом и – в кутузку. А если он настоящий… Вот с настоящим работать было труднее. Опыта не хватало.»

В. Войнович «Перемещенное лицо»

danko_ 15 января 2019 | 19:49

tv_victim: Что-то этот бандит и вор поскромничал.
Мог вполне и в тысячах предотвращенные теракты посчитать. Всё равно никто не проверит.

ignachio 15 января 2019 | 19:57

Когда он был директором ФСБ, то хвастал о раскрытии 45 покушений на Путина. Тогда в подчинении была целая армия спецагентов и проч. Теперь в подчинении завхоз и 20 секретарш, они и предотвращают?

neon001 15 января 2019 | 19:48

uhovostro: еще про рядовых копателей тоннеля в англию забыли написать))

(комментарий скрыт)

alger 15 января 2019 | 19:34

мы то конечно верим, но за 20 звездочек не дают, токько меНдали

yralez 15 января 2019 | 19:38

Видимо, друг с другом договариваются, рынок делят без разборки.

tv_victim 15 января 2019 | 19:38

Эх, не хотел хвастать, но раз уж на то пошло... Я за выходные отклонил чудовищных размеров метеорит от Земли! Катастрофа была неизбежна, пришлось действовать быстро, четко, эффективно... Причем на дальних подступах, это еще более осложнило задачу. А уж о таких мелочах, как ежедневная охрана Земли от вторжения расы мыслящих утконосов с Тау Кита я вообще не говорю... Рутина, фигли.

dvdd 15 января 2019 | 20:03

tv_victim: Тау Китая?

bigmaikl 15 января 2019 | 19:39

НЕ ВЕРЮ!

ukrotomos 15 января 2019 | 19:41

bigmaikl: Ну и хрен с тобой!

plank1957 15 января 2019 | 19:49

Ну и где приговоры судов?

tv_victim 15 января 2019 | 19:54

plank1957: Какие? Их же валят на месте. После чего и объявляют террористами. Концы в воду, мертвые не кусаются, как говаривал Сильвер....

plank1957 15 января 2019 | 20:03

tv_victim:
Согласен, мертвые не потеют.

prosto_tak 15 января 2019 | 19:52

"В России в прошлом году предотвратили 20"
Почему так мало? План ведь был 120.

stopkran1969 15 января 2019 | 20:04

prosto_tak: фофан 120 не заказывал, людей надёжных столько нет

olexa30 15 января 2019 | 19:55

20-м был Магнитогорск.
Благодаря стараниям спецслужб, взорвался не гексоген, а обычный газ. А это уже совсем другое дело...

ft18 15 января 2019 | 19:56

Главный теракт - он в голове у г-на Патрушева случился. И похоже, уже давно.

croaker 15 января 2019 | 19:57

В том числе,видимо, и те,в подготовке которых сами участвовали.

ohrjr 15 января 2019 | 20:00

К плимеру, Ватрушкин?

cromwel 15 января 2019 | 20:12

А где уголовные дела и расследования по этим терактам?

krestianin_067rus Михаил Никитин 15 января 2019 | 20:14

Прикрутил бы еще нолик, для солидности!! Отечество в опасности, а предотваритили всего 20-ть... :)))

zloy_sok 15 января 2019 | 20:15

А чего не 365? чтоб каждый день герои!

lager23 15 января 2019 | 20:17

Коля — @банько, как и большинство близкого окружения Пыни, его надо либо принудительно лечить в психушке, либо посадить в тюрьму лет на 20 вместе с шефом... они заразные!

glock09 15 января 2019 | 20:22

Что-то скромно. Раньше было по 200-300 в год.

beobachter 15 января 2019 | 20:26

Не дотягивает Патрушев до Геббельса. Ложь, чтоб в неё поверили, должна быть чудовищной. А тут всего каких-то 20 терактов....И по комментам видно, что такому никто не поверил....

mas_mas 15 января 2019 | 20:37

За 11 месяцев 2018 года в России умерло на 200 тысяч человек больше, чем родилось. Вот и весь результат работы Патрушева и его предотвращателей терактов. Про взрывы газа просто писать тошно...Столько бабла, сколько они тратят на "предотвращения", с лихвой бы хватило на обеспечение нормального газоснабжения жилых домов. Эх, ворьё, ворьё...

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