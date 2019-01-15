В интервью «Российской газете» он также сказал, что террористическая угроза снижается. Обстановка в России, по мнению Патрушева, выглядит достаточно стабильной. Секретарь Совбеза добавил, что в прошлом году в стране был совершен один теракт и девять, как выразился Патрушев, преступлений террористической направленности.