Редакционный директор сайта ProUfu.ru обнаружила в своем кабинете прослушивающее устройство
Издание обратилось в полицию. Сама Рауфа Рахимова связывает прослушку с профессиональной деятельностью. Об этом она рассказала на своем сайте. Рахимова отметила, что круг заказчиков может быть широким — это власти, силовики или крупные компании. Она подчеркнула, что в любом случае сайте не собирается менять редакционную политику и прекращать публиковать расследования.
Комментарии9
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vitaly_mhj23 15 января 2019 | 19:32
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ykra_dupa 15 января 2019 | 19:35
Молодец ! Вот кто бы знал про эту фу , если бы эта татарская морда сама бы не прилепила этот жучек !? Теперь то говно на Эхо неделю кипеть будет ! )))))
grigorcar 15 января 2019 | 19:54
ykra_dupa:
целую неделю будете булькотить?
viktorova 15 января 2019 | 19:38
/Издание обратилось в полицию.../
Кроме силовиков прослушивать некому. Можно было просто в микрофон устройства обратиться... результат был бы одинаковым...
sim 15 января 2019 | 19:41
viktorova: Да. обратилась в полицию, чтобы они сняли ими же установленные устройства))
gregor 15 января 2019 | 19:47
Редакционный директор сайта ProUfu.ru обнаружила в своем кабинете прослушивающее устройство
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Редактор ,обнаружив подслушивающее устройство ,обратилось к тем ,кто это прослушивание и установил ,это власти ,т.сть бандиты .
croaker 15 января 2019 | 19:54
Ну и зря! Надо было бы лить туда дезу и патриотические песни про Путина целыми сутками, пока с той стороны не охренеют.
dmitry35 15 января 2019 | 20:21
Детский сад, штаны на лямках. Сами и установили для привлечения внимания к сайту, который никому был не интересен.
kazlevich1949 15 января 2019 | 20:37
Ну таки для Уфы это нормально... Поэтому если тебя днём и ночью дома не прослушивают и не просматривают, если за тебя днём и ночью не двигают в твоём компьютере "курсор", если не слушают все твои телефонные разговоры и через телефон на улице разговоры со знакомыми, если постоянно не отслеживают и через телефон тоже твоё перемещение по городу, на тренировках по лесопарку не ходят следом... и многое чего ещё, то ведь тогда и обидеться можно на старости лет - бесцельно прожил жизнь - "миссия невыполнима"?