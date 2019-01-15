Топилин: В России пока не зарегистрировано случаев незаконного увольнения людей предпенсионного возраста

В России пока не зарегистрировано случаев незаконного увольнения людей предпенсионного возраста, — утверждает глава Минтруда. Максим Топилин сказал, что таких фактов нет, поэтому нет и проверок. Он посоветовал людям предпенсионного возраста, не согласных со своим увольнением, обращаться в суды и инспекции труда. Общаясь с журналистами на Гайдаровском форуме, министр также выразил надежду, что работодатели проиндексируют зарплаты, потому что инфляция оказалась выше, чем ожидалось, — пишет агентство Интерфакс.