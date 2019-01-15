Топилин: В России пока не зарегистрировано случаев незаконного увольнения людей предпенсионного возраста
В России пока не зарегистрировано случаев незаконного увольнения людей предпенсионного возраста, — утверждает глава Минтруда. Максим Топилин сказал, что таких фактов нет, поэтому нет и проверок. Он посоветовал людям предпенсионного возраста, не согласных со своим увольнением, обращаться в суды и инспекции труда. Общаясь с журналистами на Гайдаровском форуме, министр также выразил надежду, что работодатели проиндексируют зарплаты, потому что инфляция оказалась выше, чем ожидалось, — пишет агентство Интерфакс.
Комментарии2
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jetsam 15 января 2019 | 19:10
да, да, да...
и пыток в россии нет....
и виолончелистов с оффшорами на ярд зеленых в россии нет...
в россии, вообще, ничего нет - правды нет, законов нет.....
одни петровы да бошировы шпилят граждан рф по самое небалуй
danko_ 15 января 2019 | 19:12
jetsam: И такие идиоты у нас во власти.
Он желает, чтобы в трудовой писали, что уволен по предпенсинному возрасту и официально в отказе в приеме на работу тоже?