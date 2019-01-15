Суд в Таиланде приговорил к условному сроку Настю Рыбку и Алекса Лесли
Они будут депортированы соответственно в Белоруссию и Россию. Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, известых как Рыбка и Лесли, признали виновными по делу о предоставлении услуг сексуального характера. Решение суда оказалось довольно неожиданным, — рассказал «Эху» присутствовавший на заседании заместитель почетного консула России в провинциях Чонбурги и Районг Федор Озаренов.
Настя Рыбка и Алекс Лесли были задержаны в феврале прошлого года. Поводом стало проведение секс-тренингов для туристов. Этому предшествовал выход расследования Алексея Навального об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена Олега Дерипаски. В основе были публикации из Инстаграма Рыбки, которая также участвовала в этой поездке.
Комментарии6
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haldey 15 января 2019 | 19:06
Желтеем? Поздравлю))) Супер новость уровня городско канализации)))
pattrick3 15 января 2019 | 19:13
Скукота. За весь день ни одной интересной темы.
parasuk_ 15 января 2019 | 19:08
Наш навальный даже внешне похож на рыбку и такой же проститут. За то и зовется среди своих лёша карасик :)
peresvet73 15 января 2019 | 19:11
Теперь до них пригожинские киллеры Путина быстрее доберутся.
ykra_dupa 15 января 2019 | 19:14
peresvet73: А вот и первый идиот нарисовались ! Привет животное ,опять от кровати отвязался и от санитаров сбежал !? ))))))
valtameri 15 января 2019 | 19:12
Отсос без лицензии в цивилизованной стране - преступление.