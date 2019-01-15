Суд в Таиланде приговорил к условному сроку Настю Рыбку и Алекса Лесли

Они будут депортированы соответственно в Белоруссию и Россию. Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, известых как Рыбка и Лесли, признали виновными по делу о предоставлении услуг сексуального характера. Решение суда оказалось довольно неожиданным, — рассказал «Эху» присутствовавший на заседании заместитель почетного консула России в провинциях Чонбурги и Районг Федор Озаренов.

Настя Рыбка и Алекс Лесли были задержаны в феврале прошлого года. Поводом стало проведение секс-тренингов для туристов. Этому предшествовал выход расследования Алексея Навального об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена Олега Дерипаски. В основе были публикации из Инстаграма Рыбки, которая также участвовала в этой поездке.