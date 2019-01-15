Число жертв взрыва газа в доме в городе Шахты возросло до четырех

Спасатели обнаружили тела погибших мужчины и женщины. По данным властей, остается неизвестной судьба еще одного человека – их 23-летней дочери.

В МЧС планируют завершить поисково-спасательные работы в обрушенной части жилого дома в Шахтах до конца дня. В управлении ведомства по Ростовской области говорят, что специалистам осталось разобрать завалы лишь в одной комнате. Предположительно там находится девушка, чья судьба остается неизвестной. Из-за взрыва газа в жилом доме были разрушены четыре квартиры, в которых проживали 12 человек.

Семеро из них были спасены, в том числе мужчина и его малолетняя дочь, попавшие в больницу. Всего же повреждения получили 16 квартир. Их жильцам пообещали выплатить по 30 тысяч рублей. Тем временем семья первой погибшей женщины уже получила 1 млн рублей в качестве компенсации. Об этом сообщил замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов. Он также добавил, что пострадавшим в зависимости от полученного вреда здоровью выплатят от 200 до 400 тысяч рублей.

Среда в городе Шахты объявлена днем траура.